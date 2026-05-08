Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ phá rừng tại xã Bố Trạch

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thông tin, sau khi TTXVN đăng tải loạt bài "Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên “chảy máu,” phản ánh tình trạng chặt phá rừng diện tích lớn tại xã Bố Trạch, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 11/5.

Trao đổi với TTXVN, ông Nguyễn Văn Long-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, ngay sau chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch, Công an xã Bố Trạch, Phòng Quản lý đất đai và Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị) để triển khai các nội dung liên quan.

Tình trạng phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã Bố Trạch (Quảng Trị) được phát hiện đầu tiên vào tháng 3/2026. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Long cho biết, chiều 8/5, Chi cục Kiểm Lâm Quảng Trị làm việc với các bên liên quan. Nội dung tập trung vào việc tiếp tục triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng tái diễn; rà soát lại toàn bộ diện tích rừng bị chặt phá, diện tích rừng còn lại; xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan (nếu có) trong quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc hiện nay để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng bền vững trong thời gian tới.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thực hiện loạt 3 bài phóng sự điều tra với chủ đề "Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên “chảy máu,” phản ánh thực trạng nhiều diện tích rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch bị chặt phá để chuyển sang trồng keo trong thời gian dài.

Theo đó, tại các thôn Cổ Giang 1 và Cổ Giang 2 (xã Bố Trạch), lực lượng chức năng đã phát hiện có 23 điểm biến động rừng tự nhiên với tổng diện tích 28,81 ha; trong đó 20 điểm đã bị phá rừng (23,64 ha) và 3 điểm đang phát luỗng có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại (5,17 ha).

Qua điều tra, TTXVN phản ánh một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phá rừng là sự “lệch pha” giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài nguyên rừng.

Nhiều diện tích thực tế là rừng tự nhiên nhưng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại được xác định là “đất có rừng trồng sản xuất,” khiến việc quản lý, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Loạt bài cũng nêu thực trạng nhiều vụ phá rừng đã được lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ nhưng việc xử lý bị lúng túng do vướng mắc pháp lý; đồng thời đặt ra yêu cầu cần sớm tháo gỡ các “nút thắt” trong quản lý đất đai, rà soát trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm bảo vệ diện tích rừng tự nhiên còn lại một cách bền vững./.

