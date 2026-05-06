Khởi tố vợ chồng giám đốc tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 6/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vy Văn Linh (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và Trần Thị Hiên (sinh năm 1988, kế toán công ty, vợ ông Linh) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.”

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, sau khi phát hiện có nhiều người nước ngoài nghi vấn vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 người nước ngoài quốc tịch Bangladesh không khai báo tạm trú, không xuất trình được hộ chiếu và thị thực theo yêu cầu. Trong số này có 10 người đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, vợ chồng Vy Văn Linh biết rõ nhiều người nước ngoài đã quá hạn tạm trú nhưng vẫn vì vụ lợi mà hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện đưa đón hằng ngày đến nơi làm việc, bố trí việc làm và trả lương cho nhóm người này.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, tổ chức và doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành các quy định liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài cần thực hiện đầy đủ thủ tục bảo lãnh, cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, khi phát hiện người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định pháp luật./.

