Tuyên án 38 bị cáo trong đường dây rút tiền thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 5/5, sau thời gian xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hòa 12 năm tù, Đào Thị Kiều Oanh 11 năm tù; 36 bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản."

Vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 23/4/2026.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia đường dây chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động; các bị cáo còn lại là đồng phạm, giúp sức tích cực.

Cơ quan công tố xác định, do có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính, từ tháng 7/2022, Oanh nhờ người thân thành lập Công ty P&L làm bình phong để tư vấn sản phẩm vay của Công ty Mirae Asset.

Đến tháng 10/2022, Oanh và Hòa góp mỗi người 300 triệu đồng thuê địa điểm, trang bị cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động tư vấn.

Dưới hình thức hỗ trợ chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang tiền mặt, các bị cáo đưa ra thông tin không thu phí nhưng thực tế chiếm giữ từ 25-27% giá trị giao dịch của khách hàng. Để thực hiện hành vi, Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, lập gian hàng trực tuyến giả và kết nối với cổng thanh toán điện tử để thực hiện giao dịch rút tiền.

Cáo trạng xác định, Hòa tổ chức xây dựng hệ thống kỹ thuật, thuê người viết phần mềm che giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo và vận hành website nhằm tiếp cận, tư vấn khách hàng.

Một số bị cáo khác được phân công nhiệm vụ giải ngân, ứng trước khoảng 75% giá trị giao dịch cho khách hàng để tạo lòng tin, sau đó nhận tiền từ các giao dịch qua cổng thanh toán, chuyển về tài khoản cá nhân để phân chia.

Sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại được các bị cáo chia nhau, trong đó Oanh và Hòa hưởng lợi chính. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung./.

