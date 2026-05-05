Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp cặp đôi bạo hành cháu bé 2 tuổi

Hình ảnh bé K. với thương tích đầy mình do bị bạo hành dã man. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993) và Danh Chơn (sinh năm 1996) cùng ngụ xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích.”

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu N.G.K (sinh năm 2024, con ruột của Trúc) trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Danh Chơn (trái) và Nguyễn Thị Thanh Trúc tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo chẩn đoán ban đầu, cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Các dấu hiệu cho thấy nạn nhân có thể đã bị bạo hành trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

