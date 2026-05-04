Khắc phục hậu quả sai phạm, cựu lãnh đạo Sadeco được giảm án

Chiều 4/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, kiêm cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Nhật Vinh tham gia vụ án với vai trò đồng phạm giúp sức không đáng kể. Sau thời gian bị truy nã, bị cáo đã từ nước ngoài về đầu thú, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Dù hậu quả vụ án đã được khắc phục, bị cáo và gia đình vẫn tự nguyện nộp thêm 100 triệu đồng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quan trọng để tòa xem xét quyết định hình phạt dưới mức khởi điểm của khung hình phạt.

Trước đó, nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo gia đình.

Theo cáo trạng, Sadeco là doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm 60,7% (thuộc Công ty Tân Thuận IPC). Tháng 6/2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim với chức vụ Phó Tổng Giám đốc và được các cổ đông đề cử tham gia Hội đồng quản trị Sadeco. Ngày 29/6/2017, Đại hội đồng cổ đông Sadeco đã thông qua việc bổ sung ông Vinh vào Hội đồng quản trị.

Ngày 2/8/2017, Hội đồng quản trị Sadeco họp và thống nhất lựa chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không tổ chức đấu giá, không thẩm định giá theo quy định. Bị cáo Phạm Nhật Vinh cùng các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua phương án này.

Cáo trạng xác định, việc phát hành cổ phần nêu trên thấp hơn giá trị thực tế (trước đó cổ phần Sadeco từng được giao dịch khoảng 57.000 đồng/cổ phần), dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ vốn góp 60,7%.

Sau khi mua 9 triệu cổ phần, Công ty Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối tại Sadeco thông qua các cá nhân đứng tên thay, nắm giữ 54,7% vốn điều lệ.

Cơ quan tố tụng xác định, với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị, bị cáo Vinh có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho Sadeco và các cổ đông, nhưng đã không thực hiện đúng quy định khi biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần trái quy định. Tuy nhiên, bị cáo không hưởng lợi cá nhân từ sai phạm.

Vụ án có liên quan đến sai phạm của bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Công ty IPC, cùng nhiều đồng phạm khác.

Trước đó, năm 2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tất Thành Cang 10 năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù; sau đó được giảm án ở cấp phúc thẩm.

Đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh, do xuất cảnh trước khi vụ án bị khởi tố nên bị truy nã từ tháng 1/2021. Trong thời gian ở nước ngoài, bị cáo nhiều lần gửi đơn về Việt Nam trình bày và bày tỏ mong muốn hợp tác. Ngày 30/12/2025, bị cáo về nước đầu thú; trước đó, cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra vụ án đối với bị cáo.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm, khai do mới tham gia điều hành doanh nghiệp nên tin tưởng vào quy trình đã có, không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đã góp phần gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước, song xét toàn diện các tình tiết, đã tuyên mức án như trên./.

