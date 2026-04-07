TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn

Sáng 7/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, đưa 22 bị cáo ra xét xử.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 10/4.

Trong số các bị cáo có Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Các bị cáo khác bị truy tố về các tội danh “Đưa hối lộ," “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Đáng chú ý, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) đang bỏ trốn, bị truy nã. Hội đồng xét xử cho biết sẽ xét xử vắng mặt nếu bị cáo không ra đầu thú theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác xét xử, Tòa án đã triệu tập đại diện nhiều cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương cùng hàng chục tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

(Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo cáo trạng, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh), diện tích hơn 6.200m2, là tài sản Nhà nước do các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản, các bị cáo đã thực hiện việc chuyển nhượng không qua định giá, đấu giá theo quy định.

Cơ quan công tố xác định, bị cáo Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận khoản “lót tay” 3 triệu USD nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng khu đất trái quy định.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc đã tham gia, chuyển tiền giúp sức cho các cá nhân liên quan thực hiện giao dịch, sau đó nhận chuyển nhượng dự án, hưởng lợi bất chính hơn 297 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng./.

