Làm rõ phương thức, thủ đoạn khai thác rừng khu vực giáp ranh của tỉnh Gia Lai

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê cho biết đơn vị vừa có Báo cáo số 89/BC-HKL gửi Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai về tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 1144, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy hoạt động khai thác rừng trái phép tại khu vực giáp ranh diễn ra nhỏ lẻ, tinh vi, có tổ chức, gây khó khăn cho việc, bảo vệ rừng.

Kết quả kiểm tra tại Tiểu khu 1144 cho thấy tình trạng xâm hại rừng khu vực giáp ranh không còn mang tính đơn lẻ. Lực lượng chức năng phát hiện 51 gốc cây bị chặt hạ trái phép, nằm tại nhiều lô, khoảnh thuộc khu vực này; phần lớn là cây có đường kính nhỏ từ 6-20cm, chiều cao gốc chặt từ 5-150cm.

Các cây bị khai thác thuộc nhiều chủng loại như Cà chít, Dầu, Căm xe, Sến, Kơ nia, Gõ mật, Bình linh, Bằng lăng, SP5, SP6..., phân bố trên diện tích rừng phục hồi, rừng nghèo và rừng có cây tái sinh. Đáng chú ý, toàn bộ thân cây đã bị vận chuyển khỏi hiện trường, chỉ còn lại gốc và cành nhánh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ni - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, đối tượng chủ yếu khai thác theo hình thức chọn từng cây, diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, tập trung vào tháng 3/2026. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra mở rộng hiện trường, xác lập hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết, phương thức hoạt động của đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng phương tiện cơ giới, hoạt động theo nhóm nhỏ có phân công cảnh giới và theo dõi lực lượng kiểm tra để kịp thời né tránh. Mỗi lần khai thác, đối tượng chỉ cắt hạ một khối lượng nhỏ, sau đó nhanh chóng vận chuyển ra khỏi rừng theo các đường mòn, lối mở. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, hiện trường thường đã bị “làm sạch,” tang vật đã được vận chuyển ra ngoài.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông tin, lâm sản trái phép có thể được đưa vào cơ sở sản xuất làm chất đốt, sấy nông sản hoặc phục vụ các hoạt động chế biến khác. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, riêng tại địa bàn xã Ia Lâu, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, gồm 2 vụ vận chuyển và 4 vụ tàng trữ lâm sản trái phép. Tang vật thu giữ gồm 36 ster củi, 58 lóng gỗ tròn (tương đương 1,334 m3 gỗ tròn) cùng 2 phương tiện vận chuyển.

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai nhận định, qua kiểm tra, rà soát cho thấy có tình trạng vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Lâu và vùng giáp ranh. Vụ việc đang được củng cố và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện vụ việc trong thời gian ngắn cho thấy tình trạng vi phạm không còn rời rạc mà có dấu hiệu gia tăng trở lại, đặc biệt tại khu vực rừng giáp ranh giữa các xã trong tỉnh và các tỉnh lân cận, nơi địa hình phức tạp và ranh giới quản lý đan xen.

Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn Nguyễn Đức Trọng cho biết, khu vực Tiểu khu 1144, xã Ia Le giáp ranh với tỉnh Đăk Lăk và xã Ia Lâu nằm xa khu dân cư, có nhiều đường mòn, lối mở lại xen kẽ với các lô cao su của các doanh nghiệp, trong khi lực lượng bảo vệ rừng mỏng, chỉ có 2 cán bộ phụ trách nên tuần tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn./.

