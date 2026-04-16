Tây Ninh: Bản án đích đáng cho các đối tượng mua bán trái phép ma túy

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trần Thanh Tài (28 tuổi) và Võ Hoài Vĩnh (23 tuổi), cùng ngụ xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, đây là vụ án ma túy có tính chất nghiêm trọng, với số lượng chất ma túy lớn, nhiều chủng loại, được các đối tượng mua đi bán lại nhiều lần nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra xác định, vào trưa 30/7/2025, tại khu vực cổng Công ty Trần Hiệp Thành (Khu công nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Công an phát hiện Võ Hoài Vĩnh có biểu hiện nghi vấn. Khi bị kiểm tra, Vĩnh đã ném một gói nylon chứa tinh thể rắn nghi là ma túy xuống nền xi măng nhằm phi tang nhưng bị bắt quả tang cùng tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vĩnh, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều gói nylon chứa tinh thể nghi là ma túy được cất giấu trong tủ cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Vĩnh khai nhận đã nhiều lần mua ma túy từ Trần Thanh Tài để sử dụng và bán lại kiếm lời. Cụ thể, Vĩnh đã bán ma túy cho một số đối tượng, trong đó có trường hợp bán cho Nguyễn Tuấn Anh và một người tên Thế (chưa rõ lai lịch).

Từ lời khai của Vĩnh, cơ quan điều tra tiến hành mời Trần Thanh Tài làm việc. Tuy nhiên, Tài đã bỏ chạy và vứt bỏ tang vật là ma túy nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tiến hành khám xét nơi ở của Tài tại xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy gồm nhiều loại như Methamphetamine, Ketamine, MDMA dưới dạng tinh thể và viên nén.

Kết luận giám định cho thấy, tổng khối lượng ma túy mà Trần Thanh Tài phải chịu trách nhiệm lên đến gần 300 gam, gồm nhiều loại khác nhau. Trong khi đó, Võ Hoài Vĩnh phải chịu trách nhiệm với hơn 8,8 gam Methamphetamine.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 5/2025 đến cuối tháng 7/2025, Trần Thanh Tài đã nhiều lần liên hệ với các đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội để mua ma túy, sau đó bán lại cho Vĩnh và một số người khác nhằm thu lợi. Tài đã bán ma túy cho Vĩnh ít nhất 4 lần, đồng thời trực tiếp hoặc thông qua Vĩnh để tiêu thụ ma túy ra thị trường.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, bị cáo Trần Thanh Tài giữ vai trò chính, là người cung cấp nguồn ma túy với số lượng lớn và nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú về hành vi phạm tội trước đó và không có tiền án, tiền sự, nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thanh Tài 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Võ Hoài Vĩnh 7 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với các đối tượng liên quan khác chưa xác định được lai lịch, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Cao Bằng bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy trái phép 9 bánh heroin Lực lượng chức năng tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Ong Thế Văn (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 9 bánh heroin.