Bản án thích đáng cho nhân viên cây xăng đánh gục quản lý để cướp tiền

Chiều 14/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khánh (42 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) 19 năm tù về các tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự và “Cướp tài sản” theo khoản 1, Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, tòa tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội “Giết người” (trường hợp phạm tội chưa đạt) và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản.”

Theo cáo trạng, Khánh là nhân viên một cửa hàng xăng dầu tại xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh). Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, sáng 18/1/2025, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong két sắt của cửa hàng do bà N.T.U quản lý.

Lợi dụng thời điểm bà U vào phòng lấy tiền, Khánh chuẩn bị một đoạn kim loại dài khoảng 30cm làm hung khí, bất ngờ tấn công, đánh liên tiếp vào tay, vai, đầu và mặt nạn nhân, khiến bà U gục tại chỗ, bất tỉnh. Sau đó, bị cáo lấy hơn 25 triệu đồng trong két sắt rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra xác định, sau khi gây án, Khánh sử dụng một phần tiền để tiêu xài và trả nợ, số còn lại cất giấu. Để che giấu hành vi, bị cáo quay lại hiện trường, ngắt nguồn camera và dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng bị phát hiện khi đồng nghiệp phát hiện nạn nhân trong tình trạng nguy kịch và trình báo cơ quan chức năng.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, bà U bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, mặt và não; nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong.

Do đó, cơ quan tố tụng xác định hành vi của bị cáo cấu thành tội “Giết người” trong trường hợp chưa đạt, ngoài ý muốn chủ quan.

Quá trình điều tra, bị cáo bị xác định có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; đồng thời được xem xét giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và bồi thường 325 triệu đồng chi phí điều trị, tổn thất tinh thần cùng các chi phí liên quan. Đến nay, bị cáo chưa thực hiện.

Hội đồng xét xử nhận định việc xử lý nghiêm minh là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương./.

Khởi tố đối tượng gây ra vụ bắn giết người kinh hoàng tại Quảng Trị Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng đã sử dụng súng tự chế mang theo từ trước bắn anh Sơn (là người cho thuê xe) tử vong, sau đó bắn chết mẹ vợ và bắn bị thương bố vợ.