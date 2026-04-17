Hà Nội: Phạt tù đối tượng giả danh Thiếu tá quân đội để lừa đảo xin việc làm

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Trần Trọng Quyền (sinh năm 1988, trú tại phường An Dương, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tổng hợp với mức án 25 năm tù của 2 bản án trước đó của Quyền về cùng tội danh trên, mức án chung mà bị cáo phải chịu là 30 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Quyền không có nghề nghiệp, không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyển dụng người vào làm việc tại nhà khách Bộ Công an, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm cũ (thành phố Hà Nội) và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Song do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Quyền đã đưa ra những thông tin gian dối như giới thiệu mình làm tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng, hoặc làm việc ở Quân ủy Trung ương và có nhiều mối quan hệ, có thể xin cho những người có nhu cầu vào công tác tại các cơ quan Nhà nước rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, Quyền đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng của các bị hại.

Trong số các bị hại có ông Nguyễn Quốc C (sinh năm 1967, trú tại phường Láng, Hà Nội). Cuối năm 2014, ông Nguyễn Quốc C có nhu cầu xin cho con gái vào công tác tại Bộ Công Thương nên nhờ anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1986, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) xin việc.

Thông qua người quen, anh T gặp Quyền. Quyền giới thiệu mình là Thiếu tá quân đội, hiện đang làm việc tại Tổng Cục 2 - Bộ Quốc phòng, có nhiều mối quan hệ quen biết có thể xin được suất vào làm kế toán khối Đông Nam Á của Bộ Công Thương.

Tin tưởng những thông tin Quyền đưa ra là thật nên anh T nhờ Quyền xin việc cho con gái ông C, Quyền báo với anh T mức chi phí để xin việc là 360 triệu đồng và hứa hẹn ngày 15/6/2015 sẽ có quyết định vào làm việc.

Một thời gian sau, Quyền gọi điện cho anh T, nói dối là đã có Quyết định tuyển dụng con gái ông C và gửi hình ảnh Quyết định tuyển dụng cho anh T.

Đến cuối tháng 7, anh T không thấy con gái ông C được đi làm nên yêu cầu Quyền đưa cho anh T quyết định tuyển dụng, song Quyền không đưa ra được. Quyền bịa chuyện do Quốc hội đang họp nên sau 1 tháng quyết định mới được thi hành.

Đến giữa tháng 9/2015, do Quyền sai hẹn nhiều lần nên anh T yêu cầu Quyền đến nhà ông C giải thích. Tại đây, Quyền viết giấy cam kết có nhận cầm tiền, hứa hẹn nếu không có kết quả sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, sau đó, Quyền trốn tránh, không gặp và cũng không trả lại tiền.

Đối với hành vi làm giả quyết định tuyển dụng cán bộ của Bộ Công Thương, quá trình điều tra, cơ quan công an không thu giữ được quyết định tuyển dụng bị làm giả nói trên nên không có căn cứ làm rõ để xử lý đối với Quyền./.

