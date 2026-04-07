Cụ bà 80 tuổi ở Nhật Bản bị lừa 7,5 triệu USD vì chiêu giả danh cảnh sát

Ngày 7/4, Sở Cảnh sát tỉnh Ehime của Nhật Bản cho biết một cụ bà ngoài 80 tuổi đã bị lừa mất khoảng 1,2 tỷ yen (tương đương 7,5 triệu USD) trong vụ án gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã giả danh cảnh sát và công tố viên yêu cầu cụ bà chuyển tiền “phục vụ công tác điều tra tài sản vì nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.”

Vụ việc bắt đầu vào khoảng ngày 30/10 năm ngoái, khi cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên hiệu thuốc thông báo rằng thẻ bảo hiểm y tế của bà đã bị sử dụng trái phép.

Cuộc gọi sau đó được chuyển hướng đến một người tự xưng là cảnh sát tỉnh Ishikawa. Đối tượng này yêu cầu cụ bà phải liên lạc 4 lần mỗi ngày qua mạng xã hội.

Ngoài ra, cụ bà cũng phải liên lạc với một gã đàn ông khác tự xưng là công tố viên. Những kẻ này gửi cho cụ bà các tin nhắn như: “Chúng tôi cần điều tra tài sản của bà,” “Hãy chuyển toàn bộ tiền của bà” và “Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”

Lo sợ bị điều tra, từ 12/2025-2/2026, cụ bà đã có tới 8 lần chuyển tiền vào tài khoản do các nghi phạm chỉ định. Lần liên lạc cuối cùng diễn ra ngày 13/2 và sau đó, do cảm thấy bất an nên cụ bà đã đến trình báo cảnh sát.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ "lừa đảo đặc biệt."

Cũng trong ngày 7/4, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka thông báo một người ngoài 70 tuổi tại tỉnh này đã bị lừa mất 300 triệu yen với thủ đoạn tương tự.

Đáng chú ý, tài khoản tiếp nhận tiền trùng với tài khoản mà cụ bà ở tỉnh Ehime từng chuyển tiền. Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra mối liên hệ giữa hai vụ việc trên.

Tình trạng lừa đảo qua mạng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, gây thiệt hại rất lớn.

Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 11/2 cho thấy tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo đặc biệt, lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội đã tăng vọt lên mức kỷ lục 324,11 tỷ yen (khoảng 2,12 tỷ USD) trong năm 2025, tăng mạnh so với mức 199,1 tỷ yen trong năm 2024.

Riêng thiệt hại từ các vụ “lừa đảo đặc biệt” đã tăng 69,54 tỷ yen, lên tổng cộng 141,42 tỷ yen, chủ yếu theo hình thức giả danh cảnh sát và nhắm vào người cao tuổi./.

