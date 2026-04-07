Bước đi mới trong lộ trình mở rộng năng lực quân sự của Nhật Bản

Ngày 6/4, Chính phủ Nhật Bản đã phác thảo kế hoạch thúc đẩy chiến lược công nghệ lưỡng dụng (dân sự-quân sự) nhằm tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia.

Kế hoạch này được trình bày tại phiên họp của Hội đồng An ninh thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Theo đề xuất, Nhật Bản hướng tới xây dựng một cơ chế cho phép các cơ sở sản xuất dân sự, trong đó có các đơn vị chế tạo thiết bị bay không người lái, robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và linh kiện hàng không, có thể nhanh chóng chuyển đổi sang sản xuất trang thiết bị quốc phòng trong tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc việc khai thác triệt để các công nghệ dân sự để phát triển các loại tên lửa tầm xa hơn, động thái nhằm nâng cao năng lực phản công của Tokyo.

Bằng cách điều chỉnh và cải tiến các công nghệ như tên lửa đẩy, Nhật Bản kỳ vọng có thể rút ngắn đáng kể thời gian phát triển các hệ thống tên lửa với tầm bắn từ 2.000-6.000km.

Theo Chính phủ Nhật Bản, các loại tên lửa này có thể được triển khai trong vòng 3 năm kể từ khi bắt đầu phát triển. Sau đó sẽ phát triển phiên bản nâng cấp trong vòng 7 năm.

Trong động thái liên quan, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng quốc hữu hóa các nhà máy sản xuất thiết bị quốc phòng. Ngoài ra, chính phủ cũng xem xét đề xuất tiếp quản các cơ sở này trước khi bàn giao công tác vận hành cho khu vực tư nhân.

Vài năm gần đây, Nhật Bản đã bền bỉ theo đuổi lộ trình mở rộng quân sự. Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Sanae Takaichi tiếp tục đẩy nhanh tiến trình này.

Trên thực tế, những bước đi gần đây của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có việc triển khai tên lửa tầm xa, xây dựng kế hoạch nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí, cũng như tái tổ chức toàn diện Lực lượng Phòng vệ, đang vấp phải một số quan ngại cả ở trong và ngoài nước./.

