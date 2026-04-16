Phú Thọ xúc tiến đầu tư với 39 doanh nghiệp lớn của Thượng Hải

Sáng 16/4, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Phú Thọ được tổ chức tại thành phố Thượng Hải - trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu của Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông đã chủ trì buổi gặp mặt và xúc tiến đầu tư với đại diện 39 doanh nghiệp lớn và tập đoàn hàng đầu của Thượng Hải.

Phát biểu khai mạc cuộc gặp, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh vị trí chiến lược của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, trở thành tỉnh có diện tích hơn 9.300km2, dân số hơn 4 triệu người, đứng thứ 15 và 11 cả nước về diện tích và dân số. Phú Thọ nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, thương quan trọng kết nối vùng Tây Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam.

Với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, 57 khu công nghiệp đã được quy hoạch; trong đó, có 30 khu quy mô trên 5.800ha, hạ tầng đồng bộ sẵn sàng mặt bằng sạch, tỉnh Phú Thọ đã và đang thu hút 742 dự án FDI với tổng vốn gần 14 tỷ USD; trong đó, Trung Quốc chiếm 180 dự án với vốn 3,57 tỷ USD, khoảng 26% tổng vốn FDI tại tỉnh.

Một số dự án tiêu biểu như: Nhà máy điện tử BYD Việt Nam đầu tư 411 triệu USD, cùng những tập đoàn lớn đang khảo sát đầu tư như: Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn JD, Tập đoàn Geely.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Trần Duy Đông đã khẳng định quyết tâm phát triển tỉnh Phú Thọ trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu năm 2030 trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, y tế, đào tạo chất lượng cao; và đến 2045 trở thành đô thị hiện đại, xã hội thịnh vượng với chất lượng cuộc sống cao cho người dân.

"Tỉnh sẽ tập trung cải cách hành chính sâu rộng, xây dựng chính quyền liêm chính, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh an toàn, ổn định; đồng thời, áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định pháp luật Việt Nam," Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp Trung Quốc, các bên đã thảo luận về các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao-điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp ôtô, xe máy điện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics, khu công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu.

Nhiều doanh nghiệp Thượng Hải bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư tại tỉnh Phú Thọ, cam kết sẽ tăng cường khảo sát, xúc tiến và triển khai các dự án hợp tác kinh tế với địa phương trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cường quan hệ gắn bó kinh tế giữa hai bên.

Cuộc gặp mặt và xúc tiến đầu tư với 39 doanh nghiệp lớn Thượng Hải là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như cho định hướng đẩy mạnh hội nhập, thu hút và tăng cường đầu tư quốc tế của tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại Thượng Hải dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; đồng thời, tạo đà tăng trưởng kinh tế toàn diện, bền vững cho tỉnh trong tương lai gần./.

Tăng trưởng kinh tế-xã hội của Phú Thọ đạt mục tiêu 2 con số Tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì theo xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, phản ánh sự bền vững của đà phục hồi và phát triển.