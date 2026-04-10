Phú Thọ khởi công nhà máy chế biến rau quả 230 tỷ đồng

Ngày 10/4, tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Tây Hồ Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến rau quả thực phẩm, sản xuất bao bì và kho vận-kinh doanh cấu kiện thép, có quy mô có diện tích khoảng 13ha với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng.

Đây là dự án trọng điểm nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế.

Tại lễ khởi công, ông Lê Tuấn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Tây Đô Hà Nội cho biết nhà máy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở nhà máy sẽ sản xuất đa dạng các mặt hàng rau quả chế biến, trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực đã khẳng định vị thế trên thị trường như vải đóng hộp, dứa đóng hộp, dưa bao tử, dưa thái lát, xoài, ớt và nhiều loại rau quả khác.

Đáng chú ý, sản phẩm vải đóng hộp với sản lượng nguyên liệu khoảng 5.000 tấn/năm hiện đang giúp doanh nghiệp trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, dứa đóng hộp cũng đạt quy mô tương tự với 5.000 tấn nguyên liệu/năm. Các sản phẩm dưa bao tử và dưa thái lát đạt khoảng 2.000 tấn nguyên liệu/năm, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm đóng hộp, trong chiến lược phát triển trung và dài hạn, công ty định hướng mở rộng sang lĩnh vực rau quả đông lạnh, phân khúc đang có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới.

Việc đầu tư dây chuyền đông lạnh hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực chế biến sâu, kéo dài thời gian bảo quản và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Về vùng nguyên liệu, doanh nghiệp tiếp tục khai thác hiệu quả các khu vực đã được phát triển ổn định như: Bắc Ninh, Ninh Bình, Sơn La… Đây là những địa bàn có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, phù hợp với nhiều loại cây ăn quả và rau màu phục vụ chế biến.

Song song với đó, trong giai đoạn tới, Công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và mở rộng vùng nguyên liệu tại các địa phương có tiềm năng như: Lạc Thủy và tỉnh Phú Thọ, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như cam, mía, bưởi.

Việc chủ động vùng nguyên liệu không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua các chương trình liên kết bao tiêu sản phẩm.

Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi giá trị bền vững, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Về thị trường tiêu thụ, công ty đã xây dựng được mạng lưới khách hàng ổn định tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Mỹ, châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức), châu Đại dương và Hàn Quốc.

Đây đều là những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời cũng là các đối tác lâu năm, tin tưởng và duy trì đơn hàng đều đặn với doanh nghiệp.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá cao nỗ lực và tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản.

Một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển công nghiệp chế biến, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Sau khi hoàn thành thi công xây dựng và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ thu hút sử dụng được hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định, đồng thời liên kết với hàng chục ngàn hộ dân trồng trọt làm nguyên liệu chế biến cho nhà máy cũng như gia công sơ chế trong những thời điểm mùa vụ sản xuất cao điểm.

Dự kiến, khi nhà máy vận hành đạt công suất tối đa 20.000 tấn/năm, doanh thu của Công ty sẽ đạt khoảng 25 triệu USD, tương đương gần 600 tỷ đồng mỗi năm.

Đồng thời, dự án sẽ đóng góp ngân sách Nhà nước từ 15 đến 30 tỷ đồng/năm thông qua các loại thuế, góp phần tăng nguồn thu cho địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội./.

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD Dự án dự kiến sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 6-10 tỷ kWh mỗi năm, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt trong kịch bản phụ tải tăng cao.