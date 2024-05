Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu phát lệnh khởi công Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Chiều 11/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao Ecovance của nhà đầu tư Ecovance Co.Ltd, tại Lô đất CN5.5G2, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2024 và các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 5/2024.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết: Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành chủ lực có vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của thành phố, gồm: sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin, dịch vụ cảng biển và logistics, thương mại.

"Dự án có mục tiêu sản xuất nhựa phân hủy sinh học PBAT, PBS mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời đại mà ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Đây không chỉ là giải pháp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp nhựa, hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn," ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.

Dự án chuyên sản xuất nguyên liệu, sản phẩm nhựa phân hủy sinh học và các nguyên liệu có liên quan trong quá trình sản xuất nguyên liệu sinh học. Dự án có công suất sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học PBAT: 70.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học PBS: 59.500 tấn/năm; sản phẩm dung môi THF (sản phẩm phụ tạo ra trong quá trình sản xuất PBAT): 6.300 tấn/năm.

Dự án có diện tích sử dụng là hơn 32.000 m2, với tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Mục tiêu dự kiến đến năm 2030, tổng vốn đầu tư của dự án đạt trên 11.800 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn của nhà đầu tư và huy động. Dự kiến, tháng 6/2025, dự án hoàn thành xây dựng; tháng 7/2025, vận hành thử; tháng 9/2025, dự án vận hành chính thức.

Thành phố Hải Phòng luôn xác định, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Chính vì lẽ đó, thành phố luôn ưu tiên, tập trung thu hút các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho một Hải Phòng xanh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại Lễ khởi công Dự án. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Để dự án sớm đi vào hoạt động, ông Lê Anh Quân đề nghị: Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan. Các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ (DEEP C), Ủy ban Nhân dân quận Hải An và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư và các nhà thầu thi công, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình xây dựng công trình.

"Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố nói chung và Tập đoàn SK nói riêng đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục công trình nhà máy và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án," Chủ tịch Lê Anh Quân nhấn mạnh./.

