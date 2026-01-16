Một năm tài chính được kể lại theo cách rất khác trên VPBank NEO

Với “365 ngày nhìn lại” trên VPBank NEO, hành trình tài chính năm 2025 của mỗi người được nhìn lại qua cách dòng tiền dịch chuyển, sắp xếp lại thành một bức tranh cá nhân hóa-tinh giản, trực quan và đầy cảm xúc.

“365 ngày nhìn lại” - khi mỗi giao dịch kể một câu chuyện

Không phải ngẫu nhiên, những định dạng tổng kết cuối năm luôn tạo được sức hút. Bởi phía sau những con số, luôn là câu chuyện của mỗi cá nhân - cách họ sống, tiêu tiền, ưu tiên điều gì và lặng lẽ hướng tới điều gì trong tương lai.

Với tính năng “365 ngày nhìn lại” ngay trên ứng dụng VPBank NEO, hành trình tài chính của khách hàng trong suốt năm 2025 được xâu chuỗi thành một bức tranh cá nhân hóa-tinh gọn, mạch lạc và giàu ý nghĩa. Mỗi chuyển khoản, mỗi giao dịch hoàn tiền, mỗi khoản thanh toán… trở thành những mảnh ghép kể chuyện chân thật. Tất cả được sắp xếp thành một dòng chảy dữ liệu liền mạch, giúp người dùng nhìn lại một năm đã qua không chỉ bằng con số, mà bằng cảm xúc.

“Các giao dịch của mình không chỉ là những số liệu vô tri, mà giống như một cuốn nhật ký ngắn của cả năm,” chị Xuân Mai (Hà Nội), đang sử dụng VPBank NEO chia sẻ.

Cũng từ đó, mỗi người dần nhận ra “dấu ấn tài chính” của riêng mình. Không cần thuật ngữ phức tạp, hệ thống gợi mở bằng những cách gọi gần gũi: có người nhận ra mình là một “Bậc thầy số hóa,” quen thuộc với mọi thao tác và luôn biết cách tối ưu từng giao dịch.

Có người lại mang phong thái của một “Cư dân số Chill,” ưu tiên sự tiện lợi, nhanh gọn và liền mạch trong trải nghiệm. Và cũng có những “Người dùng thông thái,” âm thầm xây dựng kỷ luật tài chính bền bỉ qua từng lựa chọn nhỏ. Những danh xưng tưởng như ngẫu hứng ấy, thực chất phản chiếu rất rõ phong cách sống và cách mỗi người chi tiêu tiền bạc mỗi ngày.

VPBank NEO gợi mở những chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư theo đúng chân dung của từng khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, tính năng này cũng cho thấy những lựa chọn tài chính đã gắn bó với người dùng suốt cả năm: từ thanh toán, tiết kiệm, quản lý chi tiêu đến săn ưu đãi. Và khi bức tranh tổng thể dần khép lại, hành trình không dừng ở việc nhìn về quá khứ. Từ những dữ liệu đã được cá nhân hóa, VPBank NEO gửi đến người dùng những lời chúc, những gợi ý tinh tế - như một lời nhắn rằng: Năm mới là cơ hội để bắt đầu lại, với mục tiêu tài chính rõ ràng hơn, vững vàng hơn.

Lời chúc nhẹ nhàng - như một lời nhắc rằng mỗi năm mới luôn là cơ hội để bắt đầu lại, với những mục tiêu tài chính rõ ràng hơn, chủ động hơn và bền vững hơn.

Không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm số

Đằng sau một tính năng giàu tính cá nhân hóa như “365 ngày nhìn lại” là cả một hành trình đổi mới bền bỉ của VPBank trong việc phát triển VPBank NEO - ứng dụng ngân hàng số đồng hành cùng đời sống tài chính của khách hàng.

Trong đó, VPBank NEO tập trung nâng cấp từ những nền tảng cốt lõi giao diện trực quan, hành trình người dùng được cá nhân hóa và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng mở rộng. Các tính năng liên tục được cập nhật để theo kịp nhịp sống hiện đại - từ chuyển, nhận tiền 24/7, tiết kiệm, thanh toán, rút tiền không cần thẻ, đến đầu tư, bảo hiểm, quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp, liên kết tài khoản gia đình và cơ chế sinh lời tự động giúp tối ưu hiệu quả tài chính mỗi ngày. Tất cả được thiết kế để đồng hành linh hoạt cùng nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ năng động, dân văn phòng bận rộn đến các gia đình hiện đại.

Chính triết lý lấy khách hàng làm trung tâm đã giúp VPBank NEO tạo dựng sự gắn bó ngày càng rõ nét. Trong năm 2025, tổng số lượng giao dịch trên nền tảng này đạt 710 triệu lượt, tăng 30% so với năm 2024. Đến tháng 11/2025, ứng dụng đã phục vụ hơn 13 triệu khách hàng - cho thấy mức độ hiện diện thường xuyên của VPBank NEO trong đời sống tài chính hàng ngày.

VPBank NEO nhận giải Ứng dụng Ngân hàng Điện tử tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker bình chọn. (Ảnh: Vietnam+)

Song song với sự đón nhận từ người dùng, VPBank cũng được ghi nhận trên bình diện quốc tế với giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennial và Gen Z Việt Nam 2025” do Global Banking & Finance Review trao tặng - một minh chứng cho năng lực công nghệ và khả năng thấu hiểu thế hệ khách hàng trẻ, những người đề cao trải nghiệm liền mạch và giá trị thực chất.

Trong bối cảnh tài chính số ngày càng trở thành một phần tất yếu của đời sống, vai trò của ngân hàng cũng đang dần thay đổi. Với VPBank và ứng dụng VPBank NEO, ngân hàng số không chỉ là nơi thực hiện giao dịch, mà còn là người bạn đồng hành - âm thầm ghi nhận dữ liệu và giúp khách hàng hiểu rõ hơn chính mình qua từng lựa chọn tài chính.

Vì thế, “365 ngày nhìn lại” là một điểm nhấn cuối năm, cũng là cách VPBank NEO tạo kết nối cảm xúc và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với người dùng. Khi bức tranh tài chính của năm cũ được nhìn lại một cách trọn vẹn, mỗi người có thêm sự tự tin để bước vào năm mới - với những mục tiêu rõ ràng hơn và một nền tảng số luôn sẵn sàng đồng hành phía sau./.

