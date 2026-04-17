WB vinh danh Việt Nam về hiệu quả phát triển và sử dụng vốn con người

Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, ngày 16/4, WB đã tổ chức lễ vinh danh các quốc gia có thành tích xuất sắc trong phát triển vốn con người theo Chỉ số vốn con người mở rộng (Human Capital Index Plus-HCI+) 2026, trong đó có Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại buổi lễ được tổ chức tại trụ sở WB, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã đại diện Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về HCI+ trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập, cùng với 4 quốc gia khác gồm Jamaica, Kenya, Cộng hòa Kyrgyzstan và Rwanda.

Chỉ số HCI+ là phiên bản mở rộng của Chỉ số Vốn con người do WB phát triển, nhằm phản ánh đầy đủ hơn mức độ đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn con người của mỗi quốc gia.

Biểu trưng vinh danh do Ngân hàng Thế giới trao tặng, ghi nhận những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong đầu tư và phát triển vốn con người. (Ảnh: TTXVN phát)

Khác với các chỉ số truyền thống, HCI+ không chỉ đo lường tiềm năng con người được tạo ra thông qua giáo dục và y tế, mà còn xem xét mức độ chuyển hóa tiềm năng đó thành kết quả kinh tế thực tế, đặc biệt là việc làm và thu nhập.

Cụ thể, HCI+ đánh giá các khía cạnh chính gồm: chất lượng giáo dục và kết quả học tập; sức khỏe và tuổi thọ; khả năng tham gia thị trường lao động và mức độ sử dụng kỹ năng trong nền kinh tế; và mức độ thất thoát vốn con người khi kỹ năng không được khai thác hiệu quả.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiếp tục thể hiện hiệu quả cao trong đầu tư và sử dụng vốn con người, đặc biệt trong nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập. Việt Nam được đánh giá là nổi trội ở các phương diện kết quả giáo dục nổi bật, có sự cải thiện mạnh mẽ về việc làm và hiệu quả sử dụng vốn con người.

Về kết quả giáo dục nổi bật, Việt Nam duy trì thành tích cao trong các đánh giá quốc tế về năng lực học sinh, cho thấy chất lượng giáo dục cơ bản được cải thiện bền vững và đồng đều. Liên quan đến những cải thiện mạnh mẽ về việc làm, báo cáo HCI+ ghi nhận Việt Nam có mức tăng đáng kể về việc làm hưởng lương, phản ánh sự chuyển dịch tích cực từ lao động phi chính thức sang khu vực việc làm có năng suất cao hơn.

Về hiệu quả sử dụng vốn con người, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có khả năng chuyển hóa đầu tư vào giáo dục và y tế thành tăng trưởng kinh tế thực chất tốt hơn mức trung bình của nhóm thu nhập tương đương.

So với các nước cùng mức thu nhập, Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn trong chuyển đổi kỹ năng thành việc làm và thu nhập, đồng thời duy trì chất lượng giáo dục ổn định. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm các nền kinh tế có chất lượng nguồn nhân lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên kỹ năng và đổi mới sáng tạo.

Việc được vinh danh trong HCI+ 2026 khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt con người là trung tâm của chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như tăng cường kết nối giữa đào tạo và thị trường lao động và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận thành tựu, mà còn là động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược đầu tư vào con người - yếu tố then chốt của tăng trưởng dài hạn và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới./.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Vinh danh những "hạt giống đỏ" Tối nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.