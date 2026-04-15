Mỹ bắt đầu hoàn 166 tỷ USD thuế quan bất hợp pháp từ ngày 20/4

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chính thức triển khai hệ thống hoàn trả 166 tỷ USD tiền thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ vào ngày 20/4 tới. Đây là khoản thuế mà Tòa án Tối cao Mỹ đã tuyên bố là bất hợp pháp hồi tháng 2 vừa qua.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án vào ngày 14/4, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết, đơn vị này đã hoàn tất giai đoạn đầu của hệ thống hoàn thuế mang tên CAPE.

Thay vì xử lý hoàn trả theo từng lô hàng riêng lẻ, hệ thống này sẽ hợp nhất các khoản thuế để nhà nhập khẩu nhận được một lần thanh toán duy nhất, bao gồm cả tiền lãi trong trường hợp áp dụng.

Theo hồ sơ trên, tính đến ngày 9/4, đã có khoảng 56.497 nhà nhập khẩu hoàn tất thủ tục để nhận hoàn trả các khoản thuế bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa án, với tổng số tiền lên tới 127 tỷ USD.

CBP cho biết sẽ triển khai hệ thống hoàn thuế theo từng giai đoạn, và trong giai đoạn đầu, hệ thống CAPE sẽ ưu tiên xử lý hoàn trả cho các loại hàng hóa mới nhập khẩu gần đây và các danh mục có thủ tục đơn giản.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, các công ty nhập khẩu đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế để yêu cầu hoàn tiền. Hiện cơ quan này đang giám sát quá trình phát triển hệ thống hoàn thuế nêu trên. Theo các tài liệu tại tòa, có hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã đóng các khoản thuế này cho 53 triệu lô hàng hóa nhập khẩu.

Về phía chính quyền, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích Tòa án Tối cao sau phán quyết kể trên và đã áp đặt một loại thuế quan toàn cầu tạm thời mới dựa trên một đạo luật khác, mặc dù quyết định này cũng đang tiếp tục bị thách thức tại tòa án.

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ được khôi phục về mức cũ vào tháng 7 tới. Phát biểu tại một sự kiện do tờ Wall Street Journal tổ chức ở Washington vào ngày 14/4, ông Bessent thừa nhận rằng chính quyền đã gặp phải trở ngại tại Tòa án Tối cao liên quan đến chính sách thuế quan.

Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ sẽ tiến hành các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại, nhờ đó các mức thuế này có thể được tái áp đặt về mức cũ vào đầu tháng 7 năm nay./.

