Mỹ sẽ dừng thu các mức thuế bị Tòa án Tối cao tuyên bố bất hợp pháp từ ngày 24/2

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ dừng thu các loại thuế theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 12 giờ 1 sáng 24/2 (giờ EST, tức 5 giờ 1 GMT).

Quyết định này được đưa ra hơn ba ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố các khoản thuế này là bất hợp pháp.

CBP thông báo qua hệ thống Cargo Systems Messaging Service (CSMS) rằng từ ngày 24/2 họ sẽ hủy kích hoạt toàn bộ mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa trên IEEPA.

Việc dừng thu diễn ra đồng thời với việc ông Trump áp dụng mức thuế toàn cầu mới 15% theo một cơ sở pháp lý khác để thay thế các mức thuế vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ hôm 20/2.

Tuy nhiên, CBP không giải thích vì sao họ vẫn tiếp tục thu thuế tại các cảng nhập khẩu trong vài ngày sau phán quyết của Tòa án, và cũng không cung cấp thông tin về khả năng hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu.

CBP nhấn mạnh rằng việc dừng thu này không ảnh hưởng đến các loại thuế khác do ông Trump áp đặt, bao gồm thuế theo Điều 232 về an ninh quốc gia và Điều 301 về các hành vi thương mại không công bằng. Cơ quan này cho biết sẽ gửi thêm hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các thông điệp CSMS khi cần thiết.

Theo ước tính của nhóm kinh tế thuộc Penn-Wharton Budget Model, phán quyết của Tòa án Tối cao có thể khiến Bộ Tài chính Mỹ phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD nguồn thu từ thuế IEEPA.

Mô hình dự báo này cho thấy các mức thuế dựa trên IEEPA từng mang lại hơn 500 triệu USD mỗi ngày cho ngân sách Mỹ./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Hoàn thuế theo IEEPA sẽ do tòa án cấp dưới quyết định Tòa án Tối cao không trực tiếp giải quyết cơ chế hoàn tiền và đã chuyển vấn đề xuống tòa án cấp dưới, tiến trình có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.