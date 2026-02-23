Trung Quốc phản đối mọi hình thức áp đặt thuế quan đơn phương

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã lưu ý đến phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong vụ kiện về thuế quan và đang tiến hành đánh giá toàn diện các nội dung liên quan, cũng như những tác động có thể phát sinh.

Trước đó, ngày 20/2 theo giờ Mỹ, Tòa án Tối cao Mỹ đã công bố kết quả xét xử vụ kiện liên quan đến chính sách thuế quan mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành, trong đó cho rằng việc Chính phủ Mỹ căn cứ vào “Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp quốc tế” (IEEPA) để áp đặt các mức thuế bổ sung như thuế đối đẳng và thuế liên quan đến vấn đề fentanyl đối với các đối tác thương mại là trái pháp luật.

Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc trước sau như một, phản đối mọi hình thức áp đặt thuế quan đơn phương, đồng thời nhiều lần khẳng định chiến tranh thương mại không có bên thắng, chủ nghĩa bảo hộ không có lối ra.

Các biện pháp đơn phương như thuế đối đẳng và thuế liên quan đến fentanyl mà Mỹ áp dụng không chỉ vi phạm các quy tắc thương mại, kinh tế quốc tế mà còn đi ngược lại luật pháp trong nước của Mỹ, đồng thời không phù hợp với lợi ích của các bên liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh thực tế đã nhiều lần chứng minh rằng hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong khi đối đầu sẽ gây tổn hại cho cả hai.

Trên cơ sở đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương đã áp đặt đối với các đối tác thương mại.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng lưu ý rằng Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp thay thế như tiến hành điều tra thương mại nhằm duy trì việc áp thuế đối với các đối tác thương mại. Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái này và kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình./.

