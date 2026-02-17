Nhiều người Mỹ phải trả "thuế độc thân" tới hơn 10.000 USD một năm

Theo Fox News ngày 16/2, một phân tích mới dựa trên dữ liệu của Zillow cho thấy người Mỹ sống một mình đang phải trả cái giá đắt đỏ trong thị trường nhà đất hiện nay, với mức “thuế độc thân” trung bình lên tới 10.470 USD mỗi năm.

Khi giá thuê tiếp tục leo thang trên toàn quốc, những người không có bạn cùng phòng hoặc bạn đời để chia sẻ chi phí phải tự mình gánh toàn bộ tiền nhà trên một nguồn thu nhập duy nhất.

Theo Zillow, giá thuê căn hộ điển hình hiện nay là 1.745 USD/tháng, tăng 30% trong vòng 5 năm qua. Mức tăng này tạo áp lực tài chính đáng kể đối với người thuê nhà, đặc biệt là những người sống độc lập.

Chuyên gia về xu hướng cho thuê của Zillow, bà Emily Smith nhận định rằng khi sống một mình, toàn bộ tiền thuê đều dồn lên một cá nhân và điều đó nhanh chóng trở thành gánh nặng.

Thành phố New York đứng đầu danh sách các khu vực có “thuế độc thân” cao nhất. Với mức thuê điển hình 3.900 USD/tháng, người độc thân tại đây phải chịu chi phí cao hơn tới 23.400 USD mỗi năm so với trường hợp chia sẻ tiền thuê nhà. San Jose xếp thứ hai với mức thuê 3.248 USD/tháng và “thuế độc thân” là 19.488 mỗi năm.

Boston đứng thứ ba với tiền thuê trung bình 3.014 USD mỗi tháng, tương đương “thuế độc thân” 18.084 USD mỗi năm. San Francisco xếp thứ tư với mức thuê 2.857 USD và chi phí chênh lệch 17.142 USD mỗi năm. Los Angeles đứng thứ 5, với tiền thuê 2.648 USD mỗi tháng và “thuế độc thân” là 15.888 USD mỗi năm.

Ngược lại, những người chọn sống chung với bạn đời hoặc bạn cùng phòng được hưởng cái gọi là “giảm giá đôi lứa." Việc chia sẻ tiền thuê, điện nước và các chi phí sinh hoạt khác giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao.

Theo dữ liệu toàn quốc của Zillow, khoản tiết kiệm kết hợp có thể đạt 20.940 USD mỗi năm khi chia đôi tiền thuê.

Thị trường nhà ở trong những năm gần đây đã chứng kiến mức tăng giá nhanh chóng, dù có dấu hiệu chậm lại tại một số khu vực. Tuy nhiên, đối với người thuê nhà sống độc thân tại các đại đô thị, chi phí vẫn duy trì ở mức cao, buộc nhiều người phải cân nhắc lại lựa chọn sinh hoạt hoặc chuyển sang những khu vực có giá phải chăng hơn.

Hiện tượng “thuế độc thân” phản ánh một thực tế kinh tế rõ ràng: cấu trúc gia đình và lựa chọn sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến sức chịu đựng tài chính. Trong bối cảnh chi phí nhà ở vẫn là khoản chi lớn nhất của đa số hộ gia đình, xu hướng này có thể tiếp tục định hình mô hình di cư và tiêu dùng tại Mỹ trong những năm tới./.

