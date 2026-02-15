Đông Nam Á đứng trước bước ngoặt gì về công nghệ số?

Giữa làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, Đông Nam Á đứng trước bước ngoặt định hình luật chơi riêng, khi nhu cầu về một khung pháp lý linh hoạt và tương thích khu vực ngày càng cấp thiết.

Dù có nền kinh tế số phát triển năng động, nhưng sự bất đối xứng trong ASEAN vẫn rất rõ rệt. Các quốc gia thành viên có khác biệt lớn về khung pháp lý đối với dòng dữ liệu xuyên biên giới, thanh toán điện tử, định danh số và an ninh mạng. Trong khi Singapore, Malaysia và Thái Lan đã hình thành hệ sinh thái thương mại số tương đối hoàn chỉnh, Campuchia, Lào và Myanmar vẫn thiếu hạ tầng nền tảng và cơ chế quản trị dữ liệu hài hòa.

Đà tăng trưởng của thương mại dịch vụ số cũng bị kìm hãm bởi tình trạng phân mảnh quy định, sự dè dặt của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cùng những bất cập giữa các khuôn khổ song phương và khu vực. Điều này cho thấy việc áp dụng các thỏa thuận thương mại số “tiêu chuẩn cao” theo mô hình các nền kinh tế phát triển sẽ khó tạo chuyển biến thực chất nếu thiếu hạ tầng, khả năng tương tác và sự nhất quán thể chế để hỗ trợ./.