Chính sách thuế của ông Trump gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng Mỹ

Theo nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York phối hợp với một nhà kinh tế thuộc Đại học Columbia, các mức thuế quan mới do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu trong năm 2025 chủ yếu gây thiệt hại kinh tế cho các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ, thay vì là các nhà xuất khẩu nước ngoài.

Nghiên cứu cho thấy gần 90% gánh nặng kinh tế từ các mức thuế quan đã bị chuyển sang các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Trong 8 tháng 1-8/2025, tỷ lệ này lên tới 94% trước khi giảm xuống 92% trong hai tháng 9-10 và 86% trong tháng 11.

Cũng theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 12/2, thuế suất trung bình của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh từ 2,6% ở thời điểm đầu năm 2025 lên 13% vào cuối năm. Giá nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế cao hơn 11% so với những mặt hàng không phải chịu thuế.

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho thấy, trong năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa nước này đã thu 287 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu, các loại thuế và phí khác, tăng 192% so với năm trước đó. Riêng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thuộc bộ trên thu hơn 200 tỷ USD tiền thuế.

Nghiên cứu của Fed chi nhánh New York cũng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu hàng hóa đã phải nộp thuế nhiều hơn cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ.

Để bù lại khoản chi này, các doanh nghiệp chuyển vào giá bán cho khách hàng và cuối cùng là người tiêu dùng tại Mỹ.

Ông Bruce Klingner, nghiên cứu viên cao cấp tại Mansfield Foundation, nhận định từ lâu đã có nhiều chứng cứ cho thấy người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ sẽ phải trả giá cho các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump./.

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo áp thuế 100% với hàng hóa Canada Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng nếu Canada để hàng hóa Trung Quốc đi qua nước này rồi vào thị trường Mỹ và mức thuế mà Mỹ sẽ áp đối với hàng hóa và sản phẩm của Canada sẽ ở mức 100%.