Sau giai đoạn biến động mạnh, Bitcoin ổn định trên ngưỡng 70.000 USD

Giá bitcoin tại thị trường châu Á đã ổn định trên mức 70.000 USD/BTC trong sáng 9/2, sau giai đoạn biến động mạnh vào cuối tuần qua.

Đồng tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới đã có thời điểm giảm xuống mức 69.991 USD/BTC tại thị trường Singapore, nhưng sau đó duy trì quanh mức 70.700 USD/BTC và gần như không thay đổi so với giá mở cửa.

Trạng thái tương đối ổn định này đối lập với những biến động lớn vào tuần trước, khi bitcoin giảm sâu xuống 60.033 USD/BTC trong phiên 5/2, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024, trước khi phục hồi lên trên 70.000 USD/BTC trong phiên 6/2.

Hiện nay, các nhà giao dịch vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Bà Caroline Mauron, đồng sáng lập công ty cung cấp thanh khoản tài sản số Orbit Markets, nhận định thị trường đã ổn định nhưng chưa có gì chắc chắn rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua.

Theo bà Mauron, 60.000 USD/BTC là ngưỡng hỗ trợ chính và nếu vượt qua mức 75.000 USD/BTC, đó có thể là tín hiệu kết thúc xu hướng giảm.

Biến động mạnh không phải là điều mới đối với tiền mã hóa, nhưng đợt sụt giảm của bitcoin từ mức đỉnh 126.000 USD/BTC vào tháng 10 năm ngoái diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ có những chính sách thân thiện với tiền mã hóa và các tổ chức tài chính đang gia tăng việc áp dụng loại tài sản này.

Việc bitcoin không thể đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn địa chính trị gia tăng đã làm dấy lên những nghi ngờ về chức năng "vàng kỹ thuật số" của đồng tiền này.

Tuy nhiên, một tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn trị giá 221 triệu USD chảy vào trong ngày 6/2. Đây là động thái của các nhà đầu tư nhằm tận dụng nhịp giảm giá để mua vào sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường.

Ông Sean McNulty, phụ trách giao dịch phái sinh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại sàn giao dịch tài chính số FalconX, mô tả tâm thế thị trường hiện nay là xây dựng trong sự thận trọng.

Ông cho rằng tâm lý chung hiện không quá tiêu cực và sự biến động tuần trước đã loại bỏ các thành phần đầu cơ dư thừa, giúp thị trường giao dịch dựa trên những yếu tố nền tảng vững chắc hơn.

Về mặt kỹ thuật, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty phân tích tài chính IG Australia, cho biết nếu bitcoin duy trì trên mức trung bình động 200 tuần là 58.000 USD/BTC, giá có thể mở rộng đà hồi phục hướng tới mức kháng cự ban đầu từ 73.000 USD/BTC đến 75.000 USD/BTC. Một khi vượt qua ngưỡng này, con đường phục hồi có thể tiếp tục kéo dài lên mức 81.000 USD/BTC./.

