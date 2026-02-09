Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Kinh tế

Đây là năm thứ hai liên tiếp ghi nhận tài khoản vãng lai ở mức kỷ lục, nhờ lợi nhuận đầu tư nước ngoài cao hơn và thâm hụt thương mại giảm do xuất khẩu tăng mạnh.

Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 9/2, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai năm 2025 đạt 31.880 tỷ yen (202 tỷ USD). Đây là năm thứ hai liên tiếp ghi nhận tài khoản vãng lai ở mức kỷ lục, nhờ lợi nhuận đầu tư nước ngoài cao hơn và thâm hụt thương mại giảm do xuất khẩu tăng mạnh.

Báo cáo sơ bộ của bộ trên cho biết thặng dư cán cân tài khoản vãng lai đã tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được công bố vào năm 1985.

Nguồn thu chính, tức số tiền Nhật Bản kiếm được từ đầu tư nước ngoài, tăng 4,7% lên 41.590 tỷ yen, do cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài tăng lên.

Thâm hụt thương mại hàng hóa giảm mạnh 76,8% xuống còn 848,7 tỷ yen, trong đó xuất khẩu tăng 2,5% lên 107.760 tỷ yên, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn và thực phẩm, trong khi nhập khẩu giảm nhẹ 0,1% xuống còn 108.610 tỷ yen.

Cán cân thương mại dịch vụ ghi nhận thâm hụt 3.390 tỷ yen, tăng 22,2%, do chi trả nhiều hơn cho các dịch vụ nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài, bao gồm cả tiền bản quyền, trong lĩnh vực dược phẩm và ôtô.

Trong khi đó, thặng dư du lịch đạt 6.340 tỷ yen, lập kỷ lục mới, nhờ sự khởi sắc của du lịch quốc tế. Thặng dư trong cán cân du lịch có nghĩa là chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản vượt quá số tiền chi tiêu của du khách Nhật Bản ra nước ngoài.

Bộ cho biết riêng trong tháng 12, thặng dư tài khoản vãng lai của cả nước đã giảm 32% so với cùng kỳ năm 2025 xuống còn 728,8 tỷ yen./.

