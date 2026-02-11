Đề xuất lập hóa đơn tổng nhiều lĩnh vực để giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn và chứng từ, trong đó đề xuất cho phép các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đặc thù được lập hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối tháng đối với khách hàng cá nhân không kinh doanh.

Đề xuất này nhằm tháo gỡ khó khăn về chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính và ngăn chặn nguy cơ quá tải hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan thuế. Các lĩnh vực được áp dụng bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ ví điện tử, điện lực, trông giữ xe, chiếu phim, thương mại điện tử và vận tải hành khách công cộng.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng thực hiện từ tháng 6-12/2025, số lượng hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý trên toàn quốc đã tăng trưởng đột biến với hơn 3,7 tỷ hóa đơn điện tử và trên 2,7 tỷ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Trung bình mỗi tháng, hệ thống xử lý trên 925 triệu hóa đơn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Theo Bộ Tài chính, thực tế này đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống của Cơ quan Thuế, vốn ban đầu chỉ được thiết kế để xử lý khoảng 6,4 tỷ hóa đơn mỗi năm. Hiện nay, lượng hóa đơn thực tế đã lên tới 18 tỷ và dự báo có thể chạm mốc 60 tỷ hóa đơn mỗi năm, vượt xa công suất thiết kế về cả khả năng tiếp nhận lẫn lưu trữ.

Trước đó, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định lập hóa đơn tổng, buộc các doanh nghiệp phải xuất hóa đơn riêng lẻ cho từng giao dịch dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, những vướng mắc lớn trong thực tiễn tại các ngân hàng, công ty chứng khoán chưa kịp đáp ứng hạ tầng công nghệ để xuất hóa đơn cho hàng triệu giao dịch lẻ mỗi ngày. Một số tập đoàn và hiệp hội doanh nghiệp có kiến nghị quay trở lại cơ chế lập hóa đơn tổng để phù hợp với đặc thù tần suất giao dịch lớn.

Tại dự thảo mới, Bộ Tài chính quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch sẽ được phép lập hóa đơn tổng căn cứ trên dữ liệu hệ thống. Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt hoặc taxi có phần mềm tính tiền, hóa đơn tổng cuối ngày sẽ được lập dựa trên các thông tin chi tiết về biển kiểm soát, hành trình và cự ly chuyến đi. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo vẫn nhấn mạnh trường hợp khách hàng có yêu cầu hóa đơn theo từng giao dịch, đơn vị bán hàng và cung cấp dịch vụ bắt buộc phải lập và giao hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

Về hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện công nghệ theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP được áp dụng quy định mới ngay từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực. Giải pháp này tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm gánh nặng tuân thủ đồng thời đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ của dữ liệu giao dịch và không gây ra các trách nhiệm pháp lý mới cho đối tượng chịu tác động./.

