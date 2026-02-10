Nghị viện châu Âu ủng hộ triển khai đồng euro kỹ thuật số “2 trong 1”

Kinh tế

Nghị viện châu Âu nhất trí phát triển đồng euro kỹ thuật số kết hợp thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến, tạo tiền đề cho giai đoạn thí điểm dự kiến từ năm 2027 nếu các nước thành viên đạt đồng thuận.

Diệu Linh
Trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nghị viện châu Âu (EP) vừa chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát hành đồng euro kỹ thuật số với cả hai phiên bản: trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline).

Bước đi này đánh dấu sự thay đổi quan trọng so với đề xuất trước đó của nhà lập pháp dẫn dắt dự án, người vốn chỉ muốn tập trung vào hình thức thanh toán ngoại tuyến.

Trong phiên họp ngày 10/2, các nghị sỹ châu Âu đã thông qua một bản sửa đổi ủng hộ lộ trình phát triển song song hai phiên bản tiền kỹ thuật số, phù hợp với quan điểm mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kiên trì theo đuổi.

Kết quả này giúp triển vọng triển khai đồng euro kỹ thuật số trở nên khả thi hơn trước thềm các cuộc thảo luận quyết định tại Ủy ban Vấn đề Kinh tế và Tiền tệ (ECON) của EP.

ECB coi đồng euro kỹ thuật số là công cụ quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào các công ty thanh toán Mỹ như Visa và Mastercard, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang có dấu hiệu căng thẳng.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đang chờ khuôn khổ pháp lý cần thiết để làm nền tảng triển khai dự án, khi Nghị viện châu Âu hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện lập trường chính thức, sau khi các quốc gia thành viên đạt đồng thuận từ tháng 12/2025.

Trước đó, nghị sỹ Fernando Navarrete - báo cáo viên của Nghị viện về dự án euro kỹ thuật số - đã công bố báo cáo vào tháng 10/2025, trong đó đề xuất chỉ triển khai phiên bản ngoại tuyến.

Theo ông, phiên bản trực tuyến chỉ nên được xem xét nếu khu vực tư nhân không thể tự đưa ra các giải pháp thanh toán tương đương. Dự kiến, Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào đầu tháng 5/2026.

Trong khi đó, các quan chức ECB, đứng đầu là ông Piero Cipollone - thành viên Ban điều hành ECB - đã lên tiếng phản đối cách tiếp cận “một chiều.”

Theo ông Cipollone, việc kết hợp cả chức năng trực tuyến và ngoại tuyến sẽ bổ trợ lẫn nhau, giúp đồng euro kỹ thuật số vận hành gần với tiền mặt hơn.

Theo lộ trình hiện nay, nếu các chính phủ quốc gia và Nghị viện châu Âu đạt được thỏa thuận trong năm tới, ECB có thể bắt đầu giai đoạn thí điểm vào năm 2027, trước khi xem xét khả năng chính thức phát hành đồng euro kỹ thuật số vào năm 2029.

Việc tích hợp cả hai chế độ online và offline được kỳ vọng sẽ giúp đồng euro kỹ thuật số trở nên linh hoạt hơn, cho phép người dân thanh toán ngay cả khi không có kết nối Internet, đồng thời vẫn đảm bảo tính bảo mật và hội nhập với hệ thống tài chính toàn cầu./.

