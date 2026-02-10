Ngân hàng Nhà nước “lệnh” bảo đảm tiền mặt, thanh toán thông suốt dịp Tết Bính Ngọ

Toàn ngành Ngân hàng cần tăng cường các giải pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, tiết kiệm đồng thời góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thông tin trên được đưa ra tại văn bản số 910/NHNN-VP của Ngân hàng Nhà nước vừa gửi các đơn vị trực thuộc, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ động, linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ bám sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cơ quan quản lý cũng thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế… theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thông tin, thanh toán

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và ngành Ngân hàng về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin ngành Ngân hàng; nghiêm túc thực hiện các yêu cầu triển khai tại các công văn, thông báo về các chiến dịch tấn công mạng, các loại mã độc mới, các lỗ hổng an ninh bảo mật đối với hệ thống thông tin đã được Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị chức năng cảnh báo.

Bố trí nhân sự cần thiết để bảo đảm an toàn hoạt động của các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh (nếu có).

Tổ chức vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia, Hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính, hệ thống cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán (đặc biệt là thanh toán trực tuyến), bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết.

Các đơn vị tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, thu, đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động và kỷ cương hành chính

Thống đốc cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai và khủng bố; tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời bổ sung, bảo đảm đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết…

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, phòng giao dịch; bố trí lực lượng, phân công cán bộ trực phù hợp để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết, bảo đảm các hoạt động của đơn vị và hệ thống ngân hàng trên địa bàn an toàn, thông suốt, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống lãng phí, tiêu cực, tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống… bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc: Công tác cung ứng tiền mặt; bảo đảm lưu thông tiền mặt thông suốt, an toàn tuyệt đối; kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nướcg trên địa bàn nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ thanh toán, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán;

Chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, hành vi lừa đảo, gian lận, tội phạm trong hoạt động thanh toán; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và giữ vững an toàn, ổn định hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng và thanh toán

Song song đó Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huy động, cân đối nguồn vốn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trước, trong và sau dịp Tết; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng.

Bên cạnh đó, các tổ chức cần chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo nhu cầu tiền mặt, thanh toán; xây dựng phương án cụ thể cho từng tình huống, bố trí đầy đủ nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt, thanh toán tăng cao trong dịp Tết; tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán, giao dịch tiền mặt, đặc biệt là việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Kiểm tra, rà soát hoạt động tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng; tăng cường tuyên truyền, thông báo cảnh báo các phương thức lừa đảo mới trên ứng dụng giao dịch để cảnh báo khách hàng.

Các tổ chức tín dụng cũng cần ciám sát chặt chẽ hoạt động ATM, kịp thời tiếp quỹ, khắc phục sự cố phát sinh, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng, bảo đảm hoạt động thanh toán, rút tiền của người dân thông suốt, an toàn, không để xảy ra gián đoạn. Bảo đảm an toàn kho quỹ, phòng ngừa tội phạm cướp tài sản, trong đó đặc biệt tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống và phương thức xử lý các tình huống theo khuyến cáo của Bộ Công an./.

