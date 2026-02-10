Dự báo lưu lượng 5G giờ cao điểm Tết 2026 tăng gấp 5 lần so với năm 2025

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân cả nước được dự báo sẽ tăng cao và có sự chuyển dịch rõ nét.

Theo các nhà mạng, người dùng ngày càng ưu tiên các dịch vụ gia tăng trên nền băng rộng di động như dữ liệu, ứng dụng OTT, mạng xã hội…, trong khi lưu lượng thoại truyền thống và SMS (cả trong nước và quốc tế) tiếp tục xu hướng giảm do có nhiều hình thức liên lạc thay thế.

Đại diện nhà mạng Viettel dự báo có tới 7,2 triệu lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày khiến nhu cầu kết nối không chỉ dừng lại ở gọi thoại mà còn là chia sẻ dữ liệu tốc độ cao.

Dự kiến, lưu lượng 5G giờ cao điểm Tết 2026 tăng gấp 5 lần so với Tết 2025, trong khi tổng lưu lượng data (4G và 5G) có thể tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu này, Viettel đã triển khai hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo và tối ưu mạng lưới.

Hiện nay, AI của Viettel có thể dự đoán quy mô các sự kiện với độ chính xác đạt 92% so với con người dự đoán, tự động tối ưu hóa tài nguyên, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm đáng kể số lượng giải pháp can thiệp thủ công so với các năm trước.

Viettel cũng công bố ra mắt gói cước chuyên biệt TET26. Sự kết hợp giữa hạ tầng kỹ thuật mạnh nhất từ trước đến nay và sản phẩm dịch vụ tối ưu giúp người dân tận hưởng mùa Tết với kết nối tốc độ cao, giải trí mượt mà trên mọi hành trình du xuân.

Việc tăng cường các giải pháp cũng giúp khách hàng sử dụng gói TET26 luôn có chất lượng đường truyền tốt nhất tại hơn 600 điểm lễ hội và các tuyến giao thông trọng điểm.

Tết Nguyên đán 2026 cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi mạng Viettel đã phủ khắp mọi nơi. Trên nền tảng hạ tầng vững chắc với 30.000 trạm BTS 5G được vận hành (tăng gấp 5 lần so với năm 2025).

VNPT huy động các xe phát sóng lưu động tại các địa điểm dự kiến tập trung đông người. (Ảnh: VNPT)

Dựa trên dữ liệu lưu lượng các năm gần đây, đại diện VNPT dự báo mạng lưới trong dịp Tết 2026 không phát sinh đột biến lớn so với ngày thường, song vẫn tập trung đảm bảo cao nhất chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin.

Tập đoàn VNPT đã đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, hệ thống truyền dẫn liên tỉnh đã được nâng tổng dung lượng lên gần 52.000 Gbps, tăng khoảng 14% so với trước. Hạ tầng Internet quốc tế cũng được VNPT tăng cường với tổng dung lượng khoảng trên 11 Tbps, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu truy cập của người dùng ngay cả trong trường hợp một số tuyến cáp biển gặp sự cố.

Song song với việc mở rộng dung lượng mạng lõi và truyền dẫn, VNPT đã bổ sung khoảng 300 trạm phát sóng lưu động và trạm dã chiến tại các khu vực diễn ra sự kiện lớn, nơi tập trung đông người trong đêm Giao thừa và các ngày cao điểm Tết. Các đơn vị kỹ thuật của VNPT thực hiện giám sát lưu lượng theo thời gian thực, sẵn sàng mở thêm kênh kết nối hoặc tăng dung lượng với các đối tác trong và ngoài nước khi cần thiết.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin được VNPT đặc biệt chú trọng. Hệ thống kiểm soát nội dung của VNPT hiện đạt năng lực xử lý lên tới trên 1.600 Gbps, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mạng lưới trong điều kiện lưu lượng cao. Đồng thời, VNPT đã thiết lập các nguồn tín hiệu dự phòng từ vệ tinh và truyền hình mặt đất đến các site dự phòng, đảm bảo an toàn phát sóng cho các kênh thiết yếu như VTV, HTV, K+… Lực lượng kỹ thuật được bố trí ứng trực 24/7, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và các nguy cơ tấn công mạng.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại cuộc họp báo mới đây của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp mở rộng dung lượng đường truyền băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn như giao thừa, các tuyến đường giao thông ngày nghỉ có người dân di chuyển nhiều.

Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp viễn thông tăng cường các trạm phát sóng lưu động tới các địa điểm tập trung đông người. Đồng thời, phối hợp xây dựng các phương án ứng cứu giữa các nhà mạng với nhau như roaming tại các khu vực chất lượng sóng các nhà mạng gặp vấn đề, đặc biệt các vùng sâu xa, các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ cũng yêu cầu các nhà mạng ứng trực dịp Tết, có những phương án hỗ trợ lẫn nhau nếu có sự cố. Ngoài ra, theo ông Nhã, việc nâng cấp mạng lưới, bảo dưỡng mạng lưới để hệ thống hoạt động ổn định dịp Tết cũng là điều các nhà mạng lưu tâm và đã được xây dựng các kế hoạch cụ thể./.

