EU yêu cầu Meta cho phép truy cập chatbot trên WhatsApp để duy trì cạnh tranh

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), ngày 9/2 yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta phải cho phép các chatbot của đối thủ tiếp cận nền tảng WhatsApp.

Động thái này được đưa ra sau khi cuộc điều tra chống độc quyền xác định “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ đã vi phạm các quy tắc cạnh tranh của khối.

EC cho biết kể từ tháng 1/2026, Meta đã thay đổi các điều khoản sử dụng, qua đó "ngăn chặn một cách hiệu quả" các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) của bên thứ ba kết nối với khách hàng thông qua nền tảng nhắn tin này.

Bà Teresa Ribera, Ủy viên phụ trách Cạnh tranh của EU, tuyên bố EU đang xem xét "nhanh chóng áp dụng các biện pháp tạm thời" đối với Meta. Mục tiêu là duy trì quyền truy cập cho các đối thủ vào WhatsApp trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, tránh việc chính sách mới của Meta gây tổn hại không thể khắc phục cho môi trường cạnh tranh tại châu Âu.

Hiện cơ quan hành pháp của EU đã gửi tới Meta văn bản tuyên bố phản đối, một bước đi chính thức trong quy trình điều tra chống độc quyền. Meta sẽ có cơ hội giải trình và bảo vệ lập trường của mình. EC nhấn mạnh bước đi này chưa phải là kết luận cuối cùng của vụ việc.

Về phía Meta, tập đoàn công nghệ này đã bác bỏ các kết luận sơ bộ của EC. Người phát ngôn của Meta khẳng định không có lý do gì để EU phải can thiệp.

Đại diện Meta lập luận người dùng có rất nhiều lựa chọn AI từ các kho ứng dụng, hệ điều hành, thiết bị, trang web cho đến các đối tác trong ngành. Lập luận của EC đã giả định sai lầm rằng WhatsApp Business API là kênh phân phối chủ chốt cho các chatbot này.

Ngoài vụ việc trên, các cơ quan quản lý EU cũng đang điều tra Facebook và Instagram của Meta do lo ngại các nền tảng này chưa hành động đủ để ngăn chặn nguy cơ gây nghiện mạng xã hội ở trẻ em.

Meta cũng đang kháng cáo khoản phạt 200 triệu euro mà EC áp dụng năm 2025 theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), liên quan đến chính sách buộc người dùng phải chọn giữa việc trả phí thuê bao hoặc chấp nhận xem quảng cáo./.

Meta chuyển hướng chiến lược sau khi lỗ hơn 19 tỷ USD trong năm 2025 Meta sẽ chuyển nguồn lực từ các sản phẩm thực tế ảo và vũ trụ ảo sang các thiết bị đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) như kính thông minh và các tính năng AI trên điện thoại.