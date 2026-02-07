CEO Nvidia: Xu hướng đầu tư hạ tầng AI trong kỷ nguyên công nghệ mới

Phát biểu trên đài CNBC ngày 6/2, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, ông Jensen Huang tuyên bố làn sóng gia tăng chi tiêu vốn cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành kỹ thuật là hoàn toàn chính đáng, thích hợp và có thể duy trì lâu dài.

Ông nhấn mạnh rằng dòng tiền của các tập đoàn kỹ thuật lớn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, tạo nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư quy mô chưa từng có.

Theo ông Jensen Huang, nguyên nhân then chốt nằm ở chỗ nhu cầu năng lực điện toán đang ở mức cực cao. Các công ty phát triển AI và các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn có thể chuyển trực tiếp năng lực điện toán này thành doanh thu và lợi nhuận. Trong phiên giao dịch cùng ngày, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 7%, phản ánh niềm tin của thị trường vào nhận định này.

Những phát biểu của ông Jensen Huang được đưa ra sau khi các khách hàng chủ lực của Nvidia như Meta, Amazon, Google và Microsoft lần lượt công bố báo cáo tài chính. Các tập đoàn này đều thông báo kế hoạch gia tăng mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI. Tổng cộng, nhóm doanh nghiệp điện toán đám mây hàng đầu có thể chi tới 660 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong năm nay, với phần lớn ngân khoản dùng để mua các vi mạch do Nvidia sản xuất.

Phản ứng của Phố Wall trước làn sóng chi tiêu này có phần trái chiều. Trong khi cổ phiếu Meta và Alphabet được nâng giá, thì cổ phiếu Amazon và Microsoft lại chịu áp lực điều chỉnh. Dù vậy, theo ông Jensen Huang, thị trường đang nhìn nhận ngắn hạn, trong khi các doanh nghiệp đang đặt nền móng cho một chu kỳ tăng trưởng dài hạn dựa trên AI.

Ông mô tả quá trình hiện nay là đợt xây dựng hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Meta đang chuyển từ hệ thống đề xuất dựa trên bộ xử lý trung tâm sang các mô hình AI tạo sinh và tác nhân thông minh. Amazon Web Services sử dụng AI và vi mạch Nvidia để cải thiện cách gợi ý sản phẩm, còn Microsoft áp dụng AI nhằm nâng cao hiệu năng các phần mềm dành cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu Nvidia cũng dành nhiều lời khen cho các phòng thí nghiệm AI hàng đầu như OpenAI và Anthropic, cả hai đều vận hành hệ thống trên nền tảng vi mạch Nvidia thông qua các dịch vụ đám mây.

Nvidia đã đầu tư 10 tỷ USD vào Anthropic trong năm trước, và theo ông Huang, công ty cũng sẽ tham gia mạnh mẽ vào vòng gọi vốn sắp tới của OpenAI.

Ông Huang cho biết, các doanh nghiệp AI này đang tạo ra doanh thu đáng kể và nếu có thêm gấp đôi năng lực điện toán, doanh thu của họ có thể tăng gấp nhiều lần. Điều này giải thích vì sao toàn bộ các bộ xử lý đồ họa mà Nvidia từng bán ra, kể cả các dòng vi mạch đã ra đời từ 6 năm trước, hiện vẫn đang được thuê sử dụng liên tục.

Theo ông Huang, chừng nào các công ty còn sẵn sàng trả tiền cho AI và còn tạo được lợi nhuận từ các ứng dụng này, thì chu kỳ đầu tư sẽ tiếp tục mở rộng. Ông nhận định các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng gấp đôi quy mô đầu tư nhiều lần nữa, AI trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế và kỹ nghệ toàn cầu trong nhiều năm tới./.

CEO Jensen Huang: Nvidia sẽ đầu tư chưa đến 100 tỷ USD vào OpenAI Theo thông báo hồi tháng 9/2025, khoản đầu tư 100 tỷ USD nhằm hỗ trợ các trung tâm dữ liệu mới và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) khác, được xây dựng bằng các linh kiện của Nvidia.