Giải mã thành công của tập đoàn công nghệ Nvidia

Tập đoàn công nghệ Nvidia vừa ghi danh vào lịch sử doanh nghiệp thế giới khi trở thành công ty đầu tiên cán mốc định giá 5.000 tỷ USD trong tháng 10/2025 nhờ cơn sốt Trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Theo số liệu từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), nhu cầu khổng lồ từ các doanh nghiệp trên toàn thế giới đối với chip AI đã giúp Nvidia củng cố vị thế thống trị với 81% thị phần doanh thu chip trung tâm dữ liệu.

Sự bùng nổ này đã đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng gấp 12 lần kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào tháng 11/2022.

Trong quý tài chính kết thúc vào tháng 10/2025, doanh thu và lợi nhuận của Nvidia tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Hãng dự báo tổng doanh thu sẽ đạt kỷ lục mới khoảng 500 tỷ USD trong năm 2026. Động lực tăng trưởng tiếp theo được kỳ vọng là thế hệ chip Vera Rubin mới ra mắt.

Không chỉ dừng lại ở bộ xử lý đồ họa (GPU), Giám đốc điều hành Jensen Huang đang định vị Nvidia trở thành nền tảng của các "nhà máy AI" tương lai. Hãng cung cấp trọn gói từ hệ thống máy chủ đến phần mềm chuyên dụng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như robot, máy tính lượng tử và xe tự lái thông qua hợp tác với Uber và Bộ Năng lượng Mỹ.

Năm 2025 ghi nhận hàng loạt động thái đầu tư mạnh mẽ của "gã khổng lồ" này, trong đó Nvidia công bố kế hoạch xây dựng hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD cùng các đối tác tại Mỹ vào tháng 4/2025.

Nvidia đã đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để phát triển trung tâm dữ liệu tùy chỉnh vào tháng 9/2025. Sau đó hãng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trị giá tới 100 tỷ USD với OpenAI nhằm mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu.

Bất chấp đà tăng trưởng, Nvidia đang đối mặt với nhiều thách thức như áp lực cạnh tranh từ đối thủ AMD, lo ngại về "bong bóng" AI và các rào cản địa chính trị.

Tại Trung Quốc, vốn là thị trường lớn của hãng, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã ảnh hưởng mạnh đến doanh số. Dù Giám đốc điều hành Jensen Huang đã thuyết phục Tổng thống Donald Trump nới lỏng một số hạn chế đối với dòng chip mạnh thứ hai của hãng, phía Trung Quốc hiện vẫn chưa xác nhận việc cho phép các công ty trong nước thu mua sản phẩm này.

Nvidia đang tích cực triển khai hạ tầng AI có chủ quyền tại châu Âu như Pháp, Đức, Italy, Anh và hợp tác triển khai hơn 26.000 chip tại Hàn Quốc.

Về kế hoạch tương lai, dòng chip Rubin hiện đang trong quá trình sản xuất và sẽ đến tay các đối tác lớn như Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud và CoreWeave vào nửa cuối năm 2026. Ông Jensen Huang cũng tái khẳng định tầm nhìn đưa Nvidia trở thành nhân tố chính trong lĩnh vực xe tự lái và robot, hướng tới tương lai tự động hóa hoàn toàn./.

CEO Nvidia: Xu hướng đầu tư hạ tầng AI trong kỷ nguyên công nghệ mới CEO của Nvidia nhấn mạnh rằng dòng tiền của các tập đoàn kỹ thuật lớn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, tạo nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư quy mô chưa từng có.