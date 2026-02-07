Agribank phát huy vai trò nòng cốt kinh tế Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những vận hội và thách thức mới, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước (Nghị quyết 79) được ban hành đã trở thành "kim chỉ nam" của các doanh nghiệp. Là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, Agribank không chỉ khẳng định vị thế “trụ cột” trong hệ thống tài chính mà còn là minh chứng sống động cho vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước trong dẫn dắt, điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô.

Với Agribank, vị thế, hình ảnh của một doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt của nền kinh tế Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa bằng sự hiện diện ở khắp mọi vùng miền, đổi mới mạnh mẽ, hiện đại, hoạt động hiệu quả, tăng trưởng ổn định, bền vững. Với mạng lưới rộng khắp từ thành thị đến các vùng biên giới, hải đảo, Agribank đóng vai trò huyết mạch luân chuyển dòng vốn quốc gia.

Việc duy trì 100% vốn Nhà nước không chỉ là một đặc điểm sở hữu, mà còn là bảo chứng cho sự cam kết tuyệt đối của Ngân hàng đối với các mục tiêu chiến lược của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 2,3 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế gần 2 triệu tỷ đồng.

Vai trò “trụ cột” trong thực thi chính sách tiền tệ

Trong giai đoạn kinh tế biến động, với vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước, đồng thời là “trụ cột” trong thực thi chính sách tiền tệ, Agribank vẫn luôn là đơn vị tiên phong thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất và đặc biệt là cơ cấu lại nợ. Khi các tổ chức tín dụng khác còn dè dặt, Agribank đóng vai trò mở đường, định hướng mặt bằng lãi suất thị trường, từ đó góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Agribank triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn như: Chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ dưới 35 tuổi; chương trình cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão.

Thông qua các chính sách miễn giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, Agribank đã giúp hàng triệu hộ gia đình vượt qua “bão giá” vật tư và biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ chi phí vốn đầu vào, điều hành linh hoạt lãi suất và cân đối vốn hiệu quả, mặt bằng lãi suất cho vay của Agribank trong năm 2025 đã giảm bình quân gần 1% so với đầu năm và thuộc nhóm thấp trên thị trường, góp phần trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân giảm áp lực chi phí tài chính, vững tâm ổn định cuộc sống, phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Agribank luôn là ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Thực thi trách nhiệm Ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank luôn đảm bảo nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm quốc gia. Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Agribank đã triển khai ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ các dự án quy mô lớn như: Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Agribank đóng vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn); Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại Hải Phòng; Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Các hợp đồng tín dụng ấy là minh chứng cho cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thông qua việc tập trung và dẫn dắt hiệu quả các nguồn lực tài chính cho lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, Agribank đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ thành những công trình, dự án thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Ngân hàng chủ lực phát triển “Tam nông”

Nghị quyết 79 yêu cầu kinh tế Nhà nước phải dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển. Vai trò dẫn dắt của Agribank thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực “Tam nông” - Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Agribank luôn dành khoảng 65-70% dư nợ để phục vụ lĩnh vực này, khẳng định vị thế ngân hàng thương mại chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn.

Không chỉ đơn thuần là ngân hàng cho vay, Agribank hiện đang triển khai 07 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó nổi bật là chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, với dư nợ đến cuối năm 2025 đạt khoảng 746 nghìn tỷ đồng, phục vụ gần 2 triệu khách hàng.

Cùng với đó là các chương trình cho vay hỗ trợ huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cho vay nhà ở xã hội; cho vay phát triển thủy sản; cho vay tái canh cây công nghiệp… Thông qua các chương trình này, dòng vốn tín dụng của Agribank không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Đáng chú ý, điểm đặc biệt nhất riêng có ở Agribank chính là hình ảnh một “ngân hàng lưu động” với những chuyến xe chuyên dụng mang dịch vụ tài chính đến tận vùng sâu, vùng xa, đưa dòng vốn đến tận tay bà con nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen.”

Ảnh 4 - Ngân hàng lưu động của Agribank đưa dòng vốn đến tận tay bà con nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen.

Cũng trong lĩnh vực “Tam nông,” bằng cách cung cấp các gói tín dụng xanh, hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp, Agribank đã giúp các hộ nông dân tiếp cận công nghệ cao vào sản xuất và chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, góp phần đưa khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển phồn thịnh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và an ninh lương thực.

Đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 79

Trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số, Agribank không đứng ngoài “cuộc đua.” Với sự chủ động nhập cuộc cùng những quyết sách đúng đắn, Agribank đã và đang tiếp tục phát triển các tiện ích trên ứng dụng Agribank Plus cùng hệ sinh thái số đa dạng, hiện đại. Với thông điệp “dễ dùng cho cuộc sống dễ dàng”, các sản phẩm công nghệ của Agribank giúp khách hàng ở mọi khu vực có thể chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua sắm và quản lý tài chính với các thao tác đơn giản chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại thông minh.

Trong kỷ nguyên mới, Agribank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung phát triển ngân hàng số và các sản phẩm công nghệ (QR Code, thẻ Chip EMV, E-Banking, CRM/CDM) nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện thành công Đề án của Chính phủ.

Không rập khuôn, máy móc, Agribank đang mạnh mẽ chuyển mình theo hướng quản trị hiện đại. Việc đẩy mạnh ngân hàng số, áp dụng công nghệ vào quy trình nghiệp vụ chính là cách Agribank nâng cao năng suất và sức cạnh tranh - một yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 79 đã đề ra. Thông qua việc xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại, đồng bộ và an toàn, Agribank từng bước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận tài chính của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Từ những kết quả đạt được, uy tín và thương hiệu của Agribank tiếp tục được nâng cao; được Moody’s duy trì xếp hạng Ba2, triển vọng Ổn định và Fitch Ratings xếp hạng BB+, triển vọng Ổn định, tương đương với tín nhiệm quốc gia và là mức xếp hạng cao nhất đối với các ngân hàng Việt Nam; tiếp tục nhận được các danh hiệu, giải thưởng uy tín hàng đầu như: Tốp 10 Thương hiệu giá trị nhất VIệt Nam (Brand Finance); tốp 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500 Report); Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam; Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh; 06 hệ thống công nghệ, sản phẩm dịch vụ xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2025…

Đặc biệt, trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Agribank là đại diện ngân hàng duy nhất được xướng tên vinh danh. Sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt của Agribank trong hành trình gần 38 năm trưởng thành với những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước, nhất là ở lĩnh vực “Tam nông”.

Với bề dày truyền thống cùng sự nhạy bén trong thời đại số, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu, trở thành biểu tượng niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới. Việc Agribank chủ động, tiên phong triển khai Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị ngay từ giai đoạn đầu là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước trong việc dẫn dắt và định hướng nền kinh tế.

Trên hành trình đó, Agribank góp phần nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong của kinh tế Nhà nước trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược; đồng thời hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Qua đó, Agribank đóng góp tích cực vào thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045./.

