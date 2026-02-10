Alphabet vay nợ quy mô lớn để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Theo CNBC ngày 9/2, tập đoàn Alphabet vừa quay trở lại thị trường nợ nhằm huy động vốn cho chiến lược mở rộng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời lần đầu tiên công khai thừa nhận những rủi ro mới phát sinh từ quy mô đầu tư khổng lồ vào hạ tầng và tác động tiềm tàng đối với mô hình kinh doanh cốt lõi.

Trong báo cáo tài chính thường niên đệ trình Ủy ban Chứng khoán Mỹ cuối tuần qua, công ty mẹ của Google cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của AI có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quảng cáo, nguồn thu chủ lực của tập đoàn.

Alphabet cũng nêu khả năng đối diện với tình trạng dư thừa năng lực nếu các khoản đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu và điện toán không được sử dụng như kỳ vọng.

Để đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI, Alphabet cho biết họ đang ký kết những hợp đồng thuê dài hạn quy mô lớn với các nhà khai thác bên thứ ba.

Theo công ty, các thỏa thuận này không chỉ làm tăng chi phí mà còn gia tăng mức độ phức tạp trong vận hành, kèm theo những nghĩa vụ và rủi ro pháp lý trong trường hợp một trong các bên không thực hiện đúng cam kết.

Một con số gây chú ý trong báo cáo lợi nhuận là mức chi tiêu vốn có thể lên đến 185 tỷ USD trong năm nay, hơn gấp đôi mức đầu tư của năm 2025.

Theo các nguồn thạo tin, để tài trợ cho kế hoạch này, Alphabet dự kiến phát hành khoảng 20 tỷ USD trái phiếu bằng đồng USD. Đợt phát hành được cho là chia thành 4 kỳ hạn, bao gồm cả trái phiếu 100 năm bằng đồng bảng Anh, và nhu cầu của nhà đầu tư vượt gấp nhiều lần quy mô chào bán.

Alphabet trước đó đã thực hiện một đợt phát hành trái phiếu trị giá 25 tỷ USD vào tháng 11/2025, khiến tổng nợ dài hạn tăng mạnh lên 46,5 tỷ USD trong năm 2025.

Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi khẳng định ban lãnh đạo vẫn đặt mục tiêu duy trì vị thế tài chính lành mạnh, đầu tư một cách thận trọng và có trách nhiệm.

Khi được hỏi về những mối lo lớn nhất của ban điều hành, Tổng giám đốc Sundar Pichai cho biết vấn đề then chốt hiện nay là năng lực điện toán, bao gồm nguồn điện, quỹ đất và chuỗi cung ứng, trong bối cảnh nhu cầu AI tăng trưởng với tốc độ chưa từng có.

Trung tâm trong chiến lược AI của Google là Gemini, mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý AI đang cạnh tranh trực diện với các sản phẩm của OpenAI và Anthropic. Theo ông Sundar Pichai, ứng dụng Gemini hiện đã đạt hơn 750 triệu người sử dụng mỗi tháng, tăng đáng kể so với quý trước.

Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của AI tạo sinh, Alphabet cũng phải đối diện khả năng người tiêu dùng giảm dần việc tìm kiếm thông tin theo cách truyền thống, từ đó tác động đến thị trường quảng cáo. Công ty thừa nhận trong hồ sơ rằng không có gì bảo đảm họ sẽ thích nghi hiệu quả với sự chuyển dịch này hay rằng các định dạng quảng cáo mới sẽ thành công về mặt thương mại.

Dù vậy, cho đến nay Alphabet vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Doanh thu quảng cáo trong quý cuối năm tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 82,28 tỷ USD, cho thấy mảng kinh doanh cốt lõi vẫn giữ được sức mạnh trong giai đoạn chuyển mình sang kỷ nguyên AI./.

