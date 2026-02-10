Doanh nghiệp nhà nước: Lực lượng nòng cốt trong thực hiện các dự án lớn

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp nhà nước không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn mà còn phải phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai các chiến lược phát triển lớn của quốc gia và địa phương.

Điển hình tại Hà Nội, các doanh nghiệp nhà nước đang triển khai đầu tư, xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu được xem là một trong những hướng đi mang tính chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt, vừa tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho Thủ đô.

Hướng tiếp cận mới trong tổ chức không gian đô thị

Thời gian qua, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm và dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic và các dự án giao thông chiến lược khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao diện mạo đô thị.

Quá trình này đặt ra yêu cầu rất lớn về giải phóng mặt bằng, di chuyển dân cư, kéo theo nhu cầu cấp thiết về quỹ nhà ở tái định cư tập trung, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận xã hội.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/01/2026 về thực hiện Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Hà Nội định hướng phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ tại 4 phương, 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Các khu đô thị đa mục tiêu được phát triển theo những định hướng chính như: đa dạng hóa các loại hình nhà ở, bao gồm nhà tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, cho thuê và thương mại; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đô thị thông minh đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, học tập, y tế, văn hóa, thể thao của người dân; kết nối giao thông thuận lợi, đồng bộ hạ tầng trong và ngoài khu đô thị; tạo việc làm, sinh kế ổn định, nâng cao chất lượng đời sống; kiểm soát chi phí đầu tư, giảm giá thành, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Trên cơ sở đó, thành phố đã lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực và uy tín để triển khai dự án. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, dân số dự kiến 240.000 người; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh có quy mô khoảng 696 ha, dân số dự kiến 200.000 người. Các khu đô thị đa mục tiêu không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian tạo việc làm, thông qua phát triển các khu dịch vụ, thương mại, sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, giúp người dân, nhất là các hộ tái định cư, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Theo các chuyên gia kinh tế, các dự án Khu đô thị đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững; góp phần hình thành các khu đô thị đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững trong giai đoạn mới. Việc tổ chức triển khai các khu đô thị đa mục tiêu vì vậy không chỉ là hoạt động đầu tư xây dựng đơn thuần, mà còn là công cụ để Hà Nội cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Đảng và Trung ương vào thực tiễn phát triển đô thị.

Ở góc độ người đứng đầu chính quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng việc khởi công các dự án sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; đồng thời tạo tiền đề triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô. Qua đó, thành phố hướng tới mô hình phát triển đô thị do nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, thị trường vận hành hiệu quả và người dân là trung tâm thụ hưởng, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Vai trò của nòng cốt trong triển khai dự án lớn

Với vị thế là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) được giao đại diện liên danh nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Dự án có quy mô gần 700ha, dân số dự kiến khoảng 200.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 99.000 tỷ đồng, được xem là dự án tiêu biểu cho cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian đô thị của Thủ đô.

Đối với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, việc tham gia triển khai dự án được xác định là nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo ông Phạm Tiến Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tổng Công ty cùng các đối tác trong liên danh nhà đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, tổ chức quản lý dự án chặt chẽ, minh bạch; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời hướng tới xây dựng các khu đô thị có không gian sống chất lượng, hạ tầng xã hội đầy đủ, tạo việc làm và sinh kế ổn định cho người dân khu vực dự án.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng trên cơ sở những năng lực đã được kiểm chứng trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở và đô thị, việc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tham gia triển khai các dự án quy mô lớn, đa mục tiêu cho thấy sự chuyển biến trong tư duy và phương thức phát triển của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, việc được giao tham gia các dự án trọng điểm của thành phố vừa là sự ghi nhận năng lực đã được kiểm chứng, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện các dự án quy mô lớn, phức tạp.

Từ thực tiễn triển khai các khu đô thị đa mục tiêu, có thể thấy khi được giao đúng vai trò và nhiệm vụ, doanh nghiệp nhà nước có khả năng phát huy hiệu quả trong việc dẫn dắt các dự án phát triển đô thị quy mô lớn, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35ha, dân số dự kiến 240.000 người. (Nguồn: Vietnam+)

Chia sẻ tại Tọa đàm "Để kinh tế nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới" do Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Tiến sỹ Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế, Bộ Tài chính cho rằng với Nghị quyết số 79-NQ/TW, vai trò của doanh nghiệp nhà nước đã có sự thay đổi căn bản. Nếu trước đây doanh nghiệp nhà nước được giao thực hiện vai trò chủ đạo trên diện rộng, thì nay được định vị tập trung vào một số ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược và giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt phát triển.

Có thể khẳng định các dự án do các doanh nghiệp nhà nước đang triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa đầu tư, xây dựng, mà còn là minh chứng cụ thể cho việc đưa Nghị quyết số 79-NQ/TW vào cuộc sống, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò nòng cốt, cùng các thành phần kinh tế khác phát triển hài hòa, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới./.

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. (Nguồn: Vietnam+)

