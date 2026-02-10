Các nhà ngoại giao tìm hiểu về nghi lễ đón Tết cổ truyền tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 10/2, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026”: Nghi lễ truyền thống trong Cung đình “Tống Cựu Nghinh Tân” tại Khu trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Sự kiện năm nay thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm gần 100 thành viên ngoại giao đoàn đến từ 45 cơ quan đại diện, trong đó có 27 Đại sứ, Đại biện, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dâng hương tại Khu trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: BNG)

Các đại biểu đã trải nghiệm các nghi lễ trong dịp Tết Nguyên đán đã từng diễn ra trong cung đình Thăng Long xưa, thể hiện mong muốn hưng thịnh cho quốc gia, bình an, no ấm cho nhân dân, bao gồm: Lễ Tiến lịch; lễ cúng Ông Công, Ông Táo và thả cá chép tiễn Ông Công, Ông Táo về Trời; nghi lễ dựng cây nêu; nghi thức đổi gác và tham quan đường hoa Tết mang tên “Bình minh khát vọng” – một sắp đặt không gian ngoài trời được tổ chức theo hướng tiếp cận văn hóa và nghệ thuật đương đại.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng, biểu tượng của đoàn tụ, của sự tri ân và của niềm tin hướng tới tương lai. Những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn thể hiện những giá trị nhân văn chung mà các dân tộc trên thế giới đều trân trọng: hòa bình, gắn kết và khát vọng phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: BNG)

Thứ trưởng khẳng định việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long Hà Nội – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh – mang ý nghĩa kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hội nhập.

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là trung tâm quyền lực nối tiếp nhau của Việt Nam trong hơn một nghìn năm lịch sử, là di sản linh thiêng, biểu tượng của dân tộc Việt Nam, kết tinh giá trị tinh thần của lịch sử dựng nước và giữ nước. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long được UNESCO đánh giá là điển hình hợp tác toàn cầu giữa UNESCO và quốc gia thành viên.

Chương trình “Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026” là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO (1976-2026), khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung vì hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thông qua chương trình này bạn bè quốc tế không chỉ có cơ hội tìm hiểu về các nghi lễ truyền thống và không gian văn hóa Tết Việt Nam, mà còn là dịp để cảm nhận một Việt Nam thân thiện, cởi mở và giàu bản sắc - nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, nơi văn hóa trở thành nền tảng cho hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà. (Ảnh: BNG)

Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc tổ chức các nghi lễ truyền thống tái hiện trong cung đình thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc đồng thời quảng bá hình ảnh thủ đô “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định chính sự hợp tác chiến lược với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cùng sự cố vấn của các nhà khoa học và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đã giúp các giá trị văn hóa của Thăng Long-Hà Nội không ngừng tỏa sáng, trở thành cầu nối hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đại diện cho đại biểu quốc tế tham dự sự kiện, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho biết UNESCO luôn đánh giá cao những sáng kiến ​​cho phép di sản được trải nghiệm một cách sống động và công chúng dễ tiếp cận, khẳng định chương trình là một minh chứng rằng di sản văn hóa phi vật thể đã, luôn và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển và sẽ luôn gắn liền với đời sống đô thị hiện đại.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker. (Ảnh: BNG)

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ghi nhận những tâm huyết và sự ủng hộ của các đối tác trong việc tạo nên những trải nghiệm văn hóa cho đại biểu tham dự sự kiện, thể hiện tinh thần hợp tác hiệu quả, có trách nhiệm giữa khu vực công, các tổ chức văn hóa và các đối tác tư nhân tại Việt Nam./.

