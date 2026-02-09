'Chìa khóa hòa âm': Khi ballet kinh điển gặp gỡ tinh thần nghệ thuật đại chúng

Tối 8/2, vở vũ kịch quy mô lớn mang tên “Chìa khóa hòa âm” công diễn tại Rạp Đại Nam (Hà Nội) quy tụ hơn 100 diễn viên từ 4 tuổi đến U60 cùng hòa mình trong nhịp điệu ballet và tap dance trên nền nhạc Tây Ban Nha sôi động.

Dưới sự dẫn dắt của tiến sỹ Trần Thu Hương (Giám đốc Sân chơi nghệ thuật Arts 4 All) và Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Thu Hằng (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam), “Chìa khóa hòa âm” không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần mà là một câu chuyện truyền cảm hứng về tình bạn và sự thấu hiểu.

Nhân vật chính của vở diễn là Isabel và Elena - hai vũ công xuất sắc được giao nhiệm vụ thực hiện điệu nhảy đôi quan trọng để thắp sáng “Lá chắn Hòa âm.” Song hai bạn chỉ tập trung vào thế mạnh của mình khiến màn trình diễn thất bại và sự kiện lễ hội phải dừng lại đột ngột.

Vở diễn có thời lượng 75 phút, bao gồm hơn 17-18 trích đoạn, biến tấu từ các vở ballet kinh điển. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Lá chắn Hòa âm” vỡ thành nhiều mảnh bay đi đến các vùng đất khác. Để có thể một lần nữa thắp sáng lễ hội, Isabel và Elena đã bắt đầu hành trình đi tìm lại những mảnh vỡ của “Lá chắn Hòa âm” thông qua những vùng đất kỳ ảo - nơi không chỉ cần vượt qua khó khăn, thử thách mà còn cần phải vun đắp tình bạn từ sự hiểu biết, cảm thông và tin tưởng.

Câu chuyện kết thúc bằng cảnh hai cô gái thực hiện điệu nhảy đôi hoàn hảo cuối cùng trong lễ hội rực rỡ.

Vở diễn sở hữu cấu trúc đồ sộ, trải dài trong thời lượng 75 phút, bao gồm hơn 17-18 trích đoạn, biến tấu từ các vở ballet kinh điển như “Don Quixote,” “Carmen,” “Paquita,” “Raymonda”... Điểm nhấn đặc biệt nằm ở màn trình diễn của các tài năng nhí 12-13 tuổi như Minh Minh (thực hiện 19 vòng quay pirouette liên tục) và Cẩm Anh đầy bí ẩn và mềm mại trong trích đoạn "Satanella," mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc và kỹ thuật trên sân khấu.

Vở diễn là nỗ lực mang bộ môn ballet đến gần hơn với đời sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về tâm huyết đằng sau dự án, tiến sỹ-Nghệ sỹ Trần Thu Hương, Đạo diễn chương trình cho biết sự khác biệt lớn nhất của “Chìa khóa Hòa âm” nằm ở chỗ chúng tôi không trình diễn một vở vũ kịch đơn thuần, mà chúng tôi đưa những tâm hồn yêu nghệ thuật - dù ở độ tuổi nào hay xuất phát điểm ra sao - vào một quy trình sáng tạo chuyên nghiệp thực thụ./.

Sân chơi nghệ thuật Arts 4 all tiền thân là Trung tâm Nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi trực thuộc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB). Theo Tiến sỹ-Nghệ sỹ Trần Thu Hương, tuy ballet là một môn nghệ thuật hàn lâm, nó không nên bị bó hẹp trong những bức tường kinh viện. Bằng cách làm mới các vở kinh điển trên nền tảng kỹ thuật chuẩn mực, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái nơi học viên có thể tự tin thực hiện những kỹ thuật khó như pirouette hay fouetté. Chúng tôi dùng ballet để dạy về kỷ luật, tình bạn và cách thắp sáng cảm xúc cá nhân thông qua ngôn ngữ cơ thể.