Tết Cộng đồng: Hành trình của trái tim, đưa người con xa xứ trở về với quê hương

Hòa chung trong không khí đón mừng Xuân mới và kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức Chương trình Tết Cộng đồng trong không khí thật ấm áp, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế và giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ người Việt tại Canada.

Sự kiện thu hút mối quan tâm của đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Canada, cũng như những người bạn Canada và các quan chức đoàn ngoại giao nước ngoài, những người từng làm việc, gắn bó với Việt Nam và dành nhiều tình cảm cho văn hoá truyền thống của dải đất hình chữ S.

Ông Brian Allemekinders, chuyên gia thuộc Văn phòng Hội đồng Cơ mật Canada, nguyên Trưởng phòng Hợp tác Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, cho biết điều tuyệt vời nhất đối với ông trong thời gian sống và làm việc tại Hà Nội là được trải nghiệm và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Tết cổ truyền đối với người Việt Nam. Đó là những thời khắc vô cùng quan trọng để các gia đình sum họp, cùng nhau đón mừng Năm mới.

Ông bày tỏ rất trân trọng những gì đã học hỏi được trong thời gian sống ở Việt Nam và giá trị giàu bản sắc của Tết Nguyên đán.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Vinh Quang khẳng định Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng của sự đoàn viên, là dịp để mỗi người Việt, dù ở xa quê hương, đều mong muốn hướng về cội nguồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Tết Cộng đồng có thể được xem như một hành trình của trái tim, đưa những người con xa xứ trở về với quê hương thông qua các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc đã ăn sâu, bén rễ trong mỗi người mang dòng máu Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang phát biểu chúc Tết cộng đồng người Việt tại Canada. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Bày tỏ cảm xúc khi tham dự sự kiện, Giám đốc Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam Phan Thị Quỳnh Trang cho biết việc được xem lại những thước phim về các thành tựu của Việt Nam trong năm qua đã mang lại nhiều cảm xúc thật thiêng liêng. Bà khẳng định việc tham dự buổi lễ này giúp bà có thêm động lực và ý thức rõ hơn trách nhiệm lan tỏa văn hóa, bản sắc Việt Nam vươn xa hơn trong không gian văn hóa quốc tế.

Trong khi đó, bà Cindy Nguyễn, Việt kiều đã sống tại Toronto hơn 40 năm qua, chia sẻ niềm xúc động khi được hòa mình vào không khí Tết. Đó là việc được gặp gỡ cộng đồng người Việt, được nghe tiếng mẹ đẻ. Sự kiện đã gợi lại cho bà nhiều ký ức tuổi thơ ở Việt Nam, từ bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào đến các món ăn truyền thống.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cùng phu nhân đón tiếp kiều bào về dự Tết Cộng đồng người Việt tại “Nhà Việt Nam.” (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Canada hiện là một trong những cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội sở tại, đồng thời luôn nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc. Chính họ đã và đang trở thành những nhịp cầu nối quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và tăng cường quan hệ của Việt Nam với Canada.

Ông Trần Hòa Phương, Việt kiều tại Canada, cho biết bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, nguồn cội và tự hào về vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông khẳng định điều đó khiến cộng đồng người Việt ở Canada càng thêm gắn bó với quê hương và mong muốn gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên sự kết nối bền chặt giữa Tổ quốc và kiều bào.

Cùng chung quan điểm, một Việt kiều khác, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, nhấn mạnh rằng những giá trị truyền thống này cần tiếp tục được lan tỏa tới thế hệ trẻ, những người sinh sống xa quê hương, để họ hiểu, yêu và tự hào về phong tục tốt đẹp đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm lịch sử. Ông nhận định sự kiện hôm nay giúp bà con nhận rõ được sự ấm áp, đoàn kết và đồng lòng của cộng đồng kiều bào nơi xa xứ hướng về Tổ quốc.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn mở đầu cho một chặng đường phát triển mới của đất nước. Sự kiện này không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt xa quê, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá hình ảnh đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

