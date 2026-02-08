Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đoàn kết, gắn bó hướng về Tổ quốc

Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, tối 7/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức Chương trình "Xuân Quê hương 2026" chào đón Xuân Bính Ngọ.

Chương trình được tổ chức trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Cairo, với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Ai Cập, cùng nhiều bạn bè quốc tế.



Phát biểu khai mạc Chương trình "Xuân Quê hương" trong bầu không khí ấm cúng và thân tình, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương đã chào mừng và gửi tới toàn thể bà con và gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng Năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và hạnh phúc.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên cũng như những đóng góp của bà con người Việt tại Ai Cập trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập, Đại sứ bày tỏ mong muốn toàn thể bà con tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; tiếp tục quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè Ai Cập.

Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật sở tại; đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và Đối tác Toàn diện giữa hai nước; cũng như tiếp tục xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ngày càng gắn bó, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phồn thịnh của cả hai đất nước.



Thông tin tới bà con về tình hình trong nước, Đại sứ Nguyễn Nam Dương điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong năm 2025.

Đại sứ nhấn mạnh, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức thành công tại Hà Nội trong tháng 1/2026, ghi dấu ấn với những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Thành công của Đại hội thể hiện niềm tin, ý chí và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc; tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng và toàn dân vững tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.



Về quan hệ Việt Nam-Ai Cập, Đại sứ Nguyễn Nam Dương cho biết năm 2025 ghi nhận việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Toàn diện" nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập vào tháng 8/2025.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầng cao mới trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế và khoa học công nghệ, hướng tới thực chất và hiệu quả cao.

Bên cạnh việc tạo không gian phát triển mới cho quan hệ song phương, việc hai nước nâng cấp quan hệ cũng tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng trong năm nay và những năm tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập trên các lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.



Chương trình "Xuân Quê hương" đón Tết cổ truyền do Đại sứ quán tổ chức là dịp để kiều bào Việt Nam sống xa Tổ quốc gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi và động viên nhau dịp Tết đến, Xuân về.

Trong bầu không khí đầm ấm, vui tươi chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, bà con cộng đồng người Việt tại Ai Cập và bạn bè quốc tế đã cùng thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết cổ truyền Việt Nam như bánh chưng, phở, nem./.

