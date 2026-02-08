Gắn bó bền chặt cộng đồng và thúc đẩy giao thoa văn hóa Việt-Séc

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Ất Tỵ khi mùa xuân đang gõ cửa khắp muôn nơi, tối 6/2, chương trình “Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” đã diễn ra đầy ấm áp và nhộn nhịp tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc.

Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhằm mang hương vị Tết cổ truyền đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Praha và các khu vực lân cận.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ tự hào trước sự lớn mạnh và gắn kết của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc nói chung và Trung tâm Thương mại Sapa nói riêng.

Đại sứ nhấn mạnh chương trình mừng Xuân không chỉ là dịp để bà con sum họp, thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, mà còn giúp mỗi người Việt xa quê hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc dân tộc trong những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần.

Chia sẻ thêm Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết Tết cổ truyền luôn khơi dậy trong lòng người Việt xa quê những cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng.

Thiếu nhi Câu lạc bộ Sơn Ca Praha với những tiết mục văn nghệ đón mùa Xuân vui tươi, rộn ràng. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn tới Công ty cổ phần Thương mại Saparia, Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Sapa vì đã có nhiều năm liền tổ chức chương trình Xuân Quê hương cho cộng đồng kiều bào, góp phần kết nối các thế hệ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Cũng tại sự kiện, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu - khẳng định Tết cổ truyền là ngày đoàn viên, đánh dấu khởi đầu của một năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng.

Việc duy trì các hoạt động Tết hằng năm không chỉ giúp cộng đồng người Việt gắn bó bền chặt hơn, mà còn mở rộng giao lưu với chính quyền và người dân sở tại, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Trong không khí ấm cúng của bữa tiệc tất niên, các đại biểu và bà con đã cùng thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết Việt như bánh chưng, nem rán, giò lụa, củ kiệu muối chua.

Khách mời thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại Lễ hội Masopust. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Không gian chương trình được trang hoàng rực rỡ với các tiểu cảnh mang sắc xuân, tạo nên khung cảnh gần gũi, ấm áp để các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ trong cộng đồng biểu diễn, cùng phần trình diễn sôi nổi, đáng yêu của các em thiếu nhi Câu lạc bộ Sơn Ca Praha mang đến những ca khúc mùa xuân rộn ràng.

Ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại Sapa đã trao những phong bao lì xì đầu năm cho các em nhỏ, góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho đêm hội mừng xuân.

Sau chương trình “Mừng Xuân Bính Ngọ 2026,” chiều tối 7/2, Công ty cổ phần Saparia tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện chào đón Tết Nguyên đán Việt Nam kết hợp với lễ hội Masopust - một lễ hội truyền thống của Cộng hòa Séc - tại Trung tâm Thương mại Sapa. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy sự thấu hiểu và giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc Việt-Séc.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Masopust. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Phát biểu tại lễ hội, bà Jana Mrackova Vildumetzova - Thượng nghị sỹ Cộng hòa Séc - bày tỏ vui mừng khi được tham dự và xem các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của hai nước.

Theo bà, việc kết hợp Tết Việt Nam với lễ hội Masopust là mô hình kết nối cộng đồng hiệu quả, giúp người Việt hiểu rõ hơn phong tục truyền thống của Cộng hòa Séc, đồng thời giúp người dân Séc thêm hiểu và gắn bó với văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định Tết Nguyên đán của Việt Nam và lễ hội Masopust của Cộng hòa Séc đều mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu trưng cho niềm vui, sự tái sinh và những ước vọng tốt đẹp khi bước vào năm mới.

Sự kiện diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cộng hòa Séc./.

Điểm tựa vững chắc của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã triển khai hàng trăm hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của cộng đồng tại sở tại.