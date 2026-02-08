Xuân Bính Ngọ 2026: Hương xuân vẹn nguyên, hồn Việt lan tỏa tại Áo

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, trong không khí se lạnh nhưng chan chứa ấm áp của mùa xuân châu Âu, tối 7/2 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng Xuân Quê Hương 2026 dành cho bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Áo.



Sự kiện diễn ra giữa hương bánh chưng nồng ấm và âm vang tiếng hát mừng xuân, mang đến một không gian đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là dịp để cộng đồng người Việt xa quê sum họp, đón Tết cổ truyền, ôn lại những giá trị văn hóa tinh túy và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa những người con đất Việt ở đất khách. Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, cùng đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.



Phát biểu mở đầu chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh Xuân Quê Hương 2026 với nhiều hoạt động sôi động, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Áo.

Đại sứ khẳng định kiều bào ở Áo "là một phần không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước."

Đại sứ cũng bày tỏ trân trọng đối với tình cảm và sự giúp đỡ của cộng đồng trong suốt hơn một năm qua, coi bà con như những người thân trong gia đình.

Niềm vui còn được nhân lên khi Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Áo, được thành lập từ ngày 16/8/2025, tạo nên cầu nối vững chắc, gắn kết đồng bào tại Áo với quê hương Việt Nam.



Chị Kim Dung - Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Áo - xúc động chia sẻ: “Hôm nay, sự kiện thu hút hơn 800 người, đánh dấu bước ngoặt của cộng đồng người Việt tại Áo. Ban liên lạc sẽ là nhịp cầu để chúng tôi kết nối bà con, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau và hướng về quê hương đất nước. Chúng tôi mong muốn mỗi dịp Xuân Quê Hương, bà con sẽ cảm nhận được hơi ấm quê nhà ngay giữa đất khách và thêm tự hào về văn hóa Việt."



Khách mời và bà con còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ về mùa xuân và quê hương, tạo nên không khí lễ hội ấm áp, ngập tràn tình cảm và nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Tiếng hát, nụ cười, mùi hương bánh chưng, giò chả, hành muối, nộm hòa quyện, làm nên một bức tranh Xuân vừa truyền thống, vừa sống động, đậm chất “Hướng về nguồn cội, khát vọng Việt” giữa đất khách. Những lời chúc Tết đầu năm ý nghĩa cũng góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tại nước sở tại.



Xuân Quê Hương 2026 tại Áo không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài – những cánh chim mang hồn Việt, bay xa nhưng trái tim vẫn luôn hướng về Tổ quốc./.

