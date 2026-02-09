Xuân Bính Ngọ 2026: Ấm áp tình quê tại Hà Lan

Thế giới

Chương trình “Xuân Quê hương 2026” được tổ chức tại Hà Lan nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hà Lan.

Hương Giang
Gian hàng Việt Nam tại một hội chợ ở Hà Lan. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)
Gian hàng Việt Nam tại một hội chợ ở Hà Lan. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Trong không khí đầm ấm, thân tình của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan đã long trọng tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026.”

Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 450 bà con cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Hà Lan, cùng đại diện một số cơ quan, tổ chức và bạn bè Hà Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Tết Nguyên đán, dịp để mỗi người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, cùng hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ tổ tiên và gửi gắm những ước vọng tốt đẹp cho quê hương, đất nước, cộng đồng và gia đình.

Theo Đại sứ, chương trình “Xuân Quê hương” không chỉ là không gian sum họp đầu năm mà còn là mái nhà chung, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường mối liên hệ bền chặt giữa kiều bào với Tổ quốc.

Đại sứ cũng chia sẻ những thông tin quan trọng về tình hình trong nước, đặc biệt là ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị trọng đại mở ra kỳ vọng mới về một giai đoạn phát triển bứt phá, mạnh mẽ và bền vững của đất nước trong thời gian tới.

Điểm lại những dấu mốc nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan năm 2025, Đại sứ cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, biến động, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,02%, cao nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Hà Lan tiếp tục giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) hai năm liên tiếp, với kim ngạch thương mại song phương đạt 14,3 tỷ USD, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và thực chất hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghiệp bán dẫn, với sự quan tâm ngày càng lớn của các tập đoàn hàng đầu Hà Lan, tiêu biểu là ASML.

Hai bên hiện đang tích cực thúc đẩy nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới. Đáng chú ý, Vietnam Airlines đang xem xét khả năng khai trương đường bay thẳng Việt Nam-Hà Lan từ giữa năm nay, hứa hẹn tạo cú hích quan trọng cho giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ trân trọng ghi nhận và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các hội đoàn, tổ chức và cá nhân người Việt Nam tại Hà Lan đã tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và nghĩa đồng bào sâu nặng.

Chương trình “Xuân Quê hương 2026” khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết và tràn đầy niềm tin vào tương lai, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con kiều bào. Sự kiện không chỉ góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc mà còn tiếp tục vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan ngày càng phát triển sâu sắc, bền chặt và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)
