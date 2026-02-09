Thế giới

Bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha: Ứng cử viên trung tả tuyên bố chiến thắng

Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha công bố dữ liệu kiểm 99% số phiếu cho thấy ông Seguro giành được 66,7%, trong khi lãnh đạo đảng cực hữu Chega, ông Andre Ventura, nhận được 33,3%.

Ông Antonio Jose Seguro. (Nguồn: AP)
Ứng cử viên của đảng Xã hội trung tả, ông Antonio Jose Seguro đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Bồ Đào Nha ngày 8/2.

Bộ Nội vụ nước này công bố dữ liệu kiểm 99% số phiếu cho thấy ông Seguro giành được 66,7%, trong khi lãnh đạo đảng cực hữu Chega, ông Andre Ventura, nhận được 33,3%. Ông Ventura đã thừa nhận thất bại.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Marcelo Rebelo de Sousa đã gọi điện cho ông Seguro để chúc mừng chiến thắng này, đồng thời cho biết sẽ tiếp đón ông Seguro tại Cung điện Belem vào chiều 9/2.

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Phủ Tổng thống nêu rõ Tổng thống de Sousa sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và chúc ông Seguro "thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ được người dân Bồ Đào Nha giao phó, sẽ bắt đầu vào ngày 9/3"./.

