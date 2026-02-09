Rạp Việt 'bình yên' trước khi 'cơn bão' phim Tết đổ bộ

Phim "Thỏ ơi!" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Rạp chiếu Việt Nam có khoảng một tháng "bình yên" trước khi loạt phim Tết chính thức đổ bộ ngày mùng 1 Tết Âm lịch, tức 17/2 Dương lịch.

Thời gian này bắt đầu từ khoảng giữa tháng Một, sau khi phim chiếu Tết Dương lịch (Thiên đường máu) bắt đầu hạ nhiệt. Sức cạnh tranh của thị trường giảm, phim giải trí đơn thuần "lên ngôi" dù doanh thu không nổi bật.

Đáng chú ý có phim "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" (Trung Quốc) - ra mắt từ 23/1. Phim mượn chuyện Tây Du Ký để kể câu chuyện hiện đại, mang tính giải trí nhưng dễ đồng cảm, từ đó tạo dư âm sâu lắng cho người xem trẻ tuổi. Tác phẩm đạt 34,4 tỷ đồng theo Box Office Vietnam sau gần 3 tuần.

Trước đó có phiên bản chiếu rạp của show truyền hình thực tế "Running Man Việt Nam mùa 3 - Con rối tự do" ra mắt từ 24/1. Phim là hành trình thực hiện thử thách của nhiều sao showbiz như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Tuấn... đạt doanh thu trên 35 tỷ đồng.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý trong "Running Man Việt Nam mùa 3." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Một số phim ngoại có chất lượng tầm trung như "Our house" (Thái Lan), "Return to Silent Hill" (Mỹ) cũng ra mắt, doanh số dao động từ 10-13 tỷ đồng.

Dự kiến từ 27-28 Tết, cuộc đua phim Tết sẽ khởi động sớm. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa 4 phim chính kịch gồm "Thỏ ơi!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Mùi phở" của Minh Beta, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn.

Trong số các nhà làm phim này có Trấn Thành là tay đua tham gia thị trường Tết liên tục từ 2021. Trường Giang và Minh Beta lần đầu đứng ở vai trò đạo diễn.

Giới chuyên môn nhận định năm nay, số suất chiếu năm nay sẽ được chia đều thay vì tập trung vào Trấn Thành - ứng cử viên "nặng ký" nhất trong các năm trước đây.

Tuy vậy cuộc đua phòng vé sẽ bám sát diễn biến thị trường, phim nào đang trên đà tăng, phim nào đang giảm sức hút. Tác phẩm nào có câu chuyện hấp dẫn, tạo được dư âm và bàn luận sẽ được các rạp ưu tiên số suất chiếu, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Poster 4 phim Tết năm 2026. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phim Tết 2026: Nhiều chủ đề quen thuộc, thách thức nào chờ người làm phim? Sẽ có cùng lúc 4 tác phẩm thuộc đề tài gia đình và tình cảm đối đầu dịp Tết Nguyên đán này. Nếu muốn đạt doanh thu tốt, êkíp cần có bài toán quảng bá hấp dẫn song song với sức hút tự thân của bộ phim.