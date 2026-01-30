Chiếu miễn phí đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ

Ngày 30/1, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đợt phim chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-22/2.

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức trên phạm vi cả nước.

Từ ngày 3-8/2, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ chiếu 6 phim truyện miễn phí phục vụ công chúng gồm: “Thanh âm vượt đại dương,” “Tử chiến trên không,” “Địa đạo-Mặt Trời trong bóng tối,” “Chiếc chìa khóa vàng,” “Mùi cỏ cháy,” “Thầu Chín ở Xiêm."

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ phát vé mời giá 0 đồng tới các khán giả xem các bộ phim trên từ 8 giờ 30 phút ngày 31/1.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 3/2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, Hà Nội. Bộ phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất) được chọn chiếu khai mạc Đợt phim.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động, với danh sách phim riêng gồm phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình.

Danh sách các phim được chiếu lưu động trên toàn quốc gồm: Các phim truyện: "Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, “Đường xuyên rừng” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

Các phim tài liệu: “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị” và “Nhạc sỹ Văn Cao, bậc tài danh thế kỷ” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim “Sếu có về phương Nam?” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

Các phim hoạt hình: “Những viên bi sắc màu,” “Thoát game,” “Sắc màu của núi,” “Pook-ba-ga” đều do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Theo Cục Điện ảnh, đợt phim là hoạt động văn hóa-điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong nhân dân.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có giá trị tư tưởng, nhân văn và chất lượng nghệ thuật cao, đợt phim góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026./.

Chiếu phim miễn phí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội Đảng diễn ra từ ngày 14-17/1 tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội) và vé xem phim được phát miễn phí theo từng buổi chiếu.