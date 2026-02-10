Dàn hoa hậu, á hậu mang Tết Hạnh phúc đến với những hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nối hành trình nhân ái, Tết Hạnh phúc mùa 4 với chủ đề “Tết ấm no - Lan tỏa điều tử tế” nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự đồng hành của các nghệ sỹ, hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương, dàn thí sinh Miss World Vietnam cùng các mạnh thường quân chung tay mang Tết ấm áp đến những hoàn cảnh đặc biệt.

Dàn Hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Ý Nhi, Quế Anh, Kiều Duy, các Á hậu Hera Ngọc Hằng, Tường San, Hạnh Nguyên, Cẩm Ly… cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Đinh Ta Bi góp sức hoàn thiện những chiếc bánh chưng Tết, đồng hành cùng ban tổ chức trao vé xe về quê, tặng lì xì và 1.000 phần quà (tổng giá trị hơn 1,

3 tỷ đồng) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, công nhân nghèo. Trong đó có 500 phần dành cho người cao tuổi, và 500 phần dành cho thiếu nhi.

Dàn người đẹp và các mạnh thường quân tổ chức Tết sớm và tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm nhấn của hoạt động là phiên chợ 0 đồng, nơi bà con được lựa chọn nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như trứng, sữa, mì, lạp xưởng, bánh chưng, bánh tét… Ban tổ chức muốn góp phần san sẻ gánh nặng chi tiêu và giúp người dân có thêm điều kiện chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.

“Đó là những món quà được trao gửi từ trái tim đến trái tim, là sự san sẻ, chung tay và sát cánh của rất nhiều tấm lòng. Càng có nhiều người tham gia, đồng hành và được kết nối qua chương trình, những phần quà trao đi lại càng thêm chất lượng và ý nghĩa. Mỗi người chúng tôi đóng góp một chút, người góp công sức, người mang lời ca tiếng hát, điệu múa, người ủng hộ nhu yếu phẩm hay hiện kim. Chúng tôi mong những năm tới, chương trình sẽ không chỉ dừng ở 1.000 phần quà, mà có thể chạm tới 3.000, 5.000 hay những cột mốc ấn tượng hơn nữa,” đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ./.

