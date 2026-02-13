Bảo hiểm xã hội nói gì về việc thu hồi lương hưu ở một số trường hợp sau chi gộp?

Thực hiện Chỉ thị 36 của Thủ tướng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi trả gộp lương hưu tháng Hai và tháng Ba vào kỳ chi trả tháng 2/2026. Việc gộp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hơn 3,5 triệu người thụ hưởng trên cả nước vui xuân, đón Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, do đặc thù kỳ chi trả tháng Hai được thực hiện gộp cho cả suất lương của tháng Ba, Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thu hồi số tiền đã chi trả đối với một số trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo chi đúng người, đúng chế độ.

Có hai tình huống phát sinh cần lưu ý về việc thu hồi tiền hưởng không đúng quy định trong giai đoạn này. Thứ nhất, nếu người thụ hưởng qua đời trong tháng Hai, Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thu hồi phần tiền đã chi trả của tháng Ba vì đây là tháng liền kề sau thời điểm người hưởng qua đời. Thứ hai, đối với trường hợp người hưởng đã qua đời trước tháng Hai nhưng thân nhân chưa kịp báo giảm hoặc chưa hoàn tất các thủ tục liên thông khai tử trên hệ thống dữ liệu, Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền đã chi trả của cả tháng Hai và Ba nếu gia đình đã nhận.

Việc triển khai thu hồi trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành, mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương trong công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định hoạt động thu hồi này chỉ áp dụng đối với các khoản chi trả sai thời gian hưởng thực tế, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi hợp pháp khác của người hưởng và thân nhân theo chế độ tử tuất đã được quy định. Việc duy trì kỷ luật trong chi trả và thu hồi không chỉ giúp bảo vệ nguồn quỹ an sinh bền vững mà còn giúp người dân nắm bắt chính xác tình hình thực tế, từ đó phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc cập nhật thông tin người hưởng, đảm bảo sự công bằng và nghiêm minh của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thông tin để đảm bảo quyền lợi cho người dân, hiện nay ngành năng đang triển khai song song ba hình thức chi trả linh hoạt bao gồm chuyển khoản qua tài khoản cá nhân hoàn thành chậm nhất vào ngày mùng 5 hằng tháng, chi trả tiền mặt tại các điểm tập trung hoặc bưu điện từ ngày 02 đến ngày 25 và tổ chức chi trả trực tiếp tại nơi cư trú đối với những người từ đủ 80 tuổi trở lên hoặc người đau ốm, bệnh tật không có khả năng đi lại. Việc đa dạng hóa các phương thức này không chỉ hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch mà còn đảm bảo sự tiện lợi tối đa cho mọi đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác chi trả hằng tháng, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng chú trọng thực hiện các chế độ chính sách đối với thân nhân khi người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp qua đời. Trong trường hợp người đang thụ hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ trần, trừ người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, thân nhân sẽ được giải quyết các quyền lợi tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần và được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đủ điều kiện.

Đối với những trường hợp người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội mà qua đời, gia đình của họ vẫn sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần tương ứng với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà người lao động đó chưa hưởng. Điều này thể hiện tính nhân văn và sự bảo đảm an sinh xã hội xuyên suốt của chính sách đối với người lao động và gia đình họ./.

