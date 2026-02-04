Xã hội

Tiền lương bình quân năm 2025 tăng 10% so với năm trước

Ông Phạm Trường Giang - Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội Vụ) cho hay, tiền lương bình quân của người lao động năm 2025 là 9,7 triệu/người, tăng 11% so với năm trước.

Nhóm PV
(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 4/2, cho thấy về công tác an sinh xã hội, lao động việc làm trong năm 2025 có nhiều kết quả. Cụ thể, thị trường lao động có chiều hướng cải thiện, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2025 giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Trường Giang - Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho hay, tiền lương bình quân của người lao động năm 2025 là 9,7 triệu/người, tăng 11% so với năm trước. Tình trạng nợ lương giảm, chỉ còn 10 doanh nghiệp nợ lương.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, qua thống kê của hơn 50.000 doanh nghiệp cho thấy bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người, tăng 11% so với Tết năm trước. Mức thưởng cao nhất đạt 1,8 tỷ đồng/người.

Theo ông Giang, với mức lương và thưởng tăng trong năm qua, người lao động cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm dịch chuyển lao động, tạo điều kiện tốt để người lao động yên tâm làm việc.

Theo báo cáo công bố tại họp báo cho thấy, trong tháng 1/2026, hơn 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung tại Nhật Bản và Đài Loan. Kết quả khảo sát cho thấy 95,3% hộ đánh giá thu nhập trong tháng không thay đổi hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước.

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, các chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho trên 217.000 đối tượng, trong đó có hơn 5,85 nghìn học sinh, sinh viên. Các cơ quan chức năng đã tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 2,5 nghìn tỷ đồng.

Đến ngày 29/1/2026, Chính phủ đã hỗ trợ gần 13,4 nghìn tấn gạo cho người dân gặp khó khăn (trong đó hơn 7,4 nghìn tấn cứu đói giáp hạt cho 358,2 nghìn nhân khẩu, hơn 604 tấn khắc phục hậu quả thiên tai cho 40,3 nghìn nhân khẩu).

Chiến dịch Quang Trung hoàn thành sửa chữa gần 34,8 nghìn nhà ở bị hư hỏng và xây dựng lại gần 1,6 nghìn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, vượt tiến độ 15 ngày so với mục tiêu ban đầu, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui Xuân đón Tết./.

NHÌN LẠI NĂM 2025

