Kiên trì bám biển bảo vệ vững chắc biên cương biển đảo

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề. Trong khi đất liền rộn ràng sắc xuân thì nơi “đầu sóng ngọn gió”, những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên cường rẽ sóng, kiên trì bám biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển, vì mùa xuân bình yên trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Với mệnh lệnh từ trái tim và cấp trên giao “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, các cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 3002, Hải đội 421, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, mang lại sự bình yên cho nhân dân và bảo vệ vững chắc biên cương biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa trùng khơi sóng gió, Tàu CSB 3002 với những hải trình tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự và tạo môi trường ổn định để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển trong những ngày Tết đến, xuân về.

Cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 3002 không một phút chủ quan, lơ là, theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình trên biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại úy Nguyễn Anh Lâm, thuyền trưởng Tàu CSB 3002 khẳng định: “Trực Tết trên biển là nhiệm vụ đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ toàn Tàu luôn đoàn kết, đồng lòng, nêu cao bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cao nhất để giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển Tây Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao. Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.”

Không chỉ thực thi pháp luật, Tàu CSB 3002 còn là “điểm tựa” vững chắc của ngư dân giữa biển khơi, người bạn đồng hành, là tuyên truyền viên tích cực giúp ngư dân hiểu rõ và chấp hành đúng quy định khi hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ.

Cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 3002 tuyên truyền pháp luật quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hướng dẫn bà con ngư dân các biện pháp an toàn hàng hải, cách phòng tránh tai nạn và sự cố trên biển.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thói quen khai thác hải sản đúng quy định trong cộng đồng ngư dân, vì một nghề cá phát triển bền vững.

Điểm nhấn ấn tượng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình quân dân là Tổ công tác của Tàu CSB 3002 tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho ngư dân đang đánh bắt xa bờ trên ngư trường.

Những phần quà Tết giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp ngư dân thêm vững tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần giữ gìn an ninh vùng biển.

Đây là thông điệp về sự sẻ chia, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết - thời điểm sum vầy nhưng ngư dân vẫn phải lao động, mưu sinh giữa muôn trùng sóng gió.

Việc mang hơi ấm mùa xuân đến với ngư dân trên biển chính là sợi dây tinh thần kết nối tình cảm của người lính biển, sự đồng hành của Cảnh sát biển với cộng đồng ngư dân.

Xúc động khi nhận quà tặng cùng những lời chúc Tết của cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 3002, ngư dân Nguyễn Văn Tiền (tàu cá KG-95008-TS) bày tỏ: “Giữa biển khơi, các anh Cảnh sát biển 4 vẫn vượt sóng to, gió lớn đến tận tàu thăm hỏi, động viên. Anh em chúng tôi ấm lòng, cảm nhận rõ tình cảm của Cảnh sát biển dành cho ngư dân. Có các anh đồng hành, trong những ngày Tết, ngư dân chúng tôi càng thêm tin tưởng, quyết tâm bám biển và chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.”

Hình ảnh những người lính biển mang mùa xuân đến với bà con ngư dân đang khai thác đánh bắt trên ngư trường không chỉ thể hiện tinh thần “biển đảo quê hương” mà còn khẳng định tình quân dân gắn bó keo sơn. Đó là sự sẻ chia, đồng hành, giúp ngư dân thêm vững vàng trước sóng gió, yên tâm khai thác thủy sản.

Tình quân dân giữa biển khơi không chỉ làm ấm lòng ngư dân mà còn tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định ý chí kiên cường và niềm tin vững chắc vào sự đồng hành của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đón Tết xa nhà, xa gia đình gắn với thực hiện nhiệm vụ đặc biệt giữa trùng dương sóng vỗ, biển cả bao la, hình ảnh những người lính Cảnh sát biển chắc tay súng là minh chứng sống động cho tình yêu quê hương đất nước.

Những người lính biển lấy sự bình yên của vùng biển đảo Tổ quốc, đồng hành bảo vệ ngư dân yên tâm vươn khơi làm niềm vui, thay cho những phút giây đoàn tụ gia đình trong dịp Tết.

Họ có một “gia đình lớn” là Tổ quốc, là nhân dân, vì mùa xuân bình yên trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc./.

