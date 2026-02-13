Thời tiết dịp Tết: Hà Nội có mưa rải rác, trời rét vào đêm Giao thừa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét vào đêm giao thừa.

Cụ thể, khu vực Hà Nội từ ngày 14-16/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Từ đêm 16-19/2 (từ đêm Giao thừa 29 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 14-16/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Riêng sáng sớm ngày 14/2 (sáng sớm 27 tháng Chạp) phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 -31 độ C.

Từ đêm 16-19/2 (từ đêm 29 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Tây có nơi cao hơn.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày 14-16/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Từ ngày 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-23 độ C, phía Nam từ 24-26 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 14-22/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) nhiệt độ từ 25-27 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 14-22/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 14-22/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thuận lợi cho các hoạt động du xuân Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các khu vực trên cả nước tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân, sum họp và lễ hội.